Cimetière Notre-Dame-des-Neiges: les employés revendiquent la réouverture du site

Le cimetière Notre-Dame-des-Neiges doit rouvrir ses portes pour permettre aux familles de se recueillir auprès de leurs défunts, ont réclamé samedi les employés du site lors d’une manifestation.

Les négociations pour le renouvellement de leur contrat de travail étant difficiles, le Syndicat des employées et employés de bureau du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges (SEEBCNDDN-CSN) et le Syndicat des travailleuses et des travailleurs du cimetière Notre-Dame-des-Neiges (STTCNDDN–CSN) sont en grèves depuis le 20 septembre 2022 et le 12 janvier 2023 respectivement.

Or, l’accès au site a été fermé avant le déclenchement de ces moyens de pression. «Avant même le début de notre grève, la haute direction avait décidé de fermer l'accès du cimetière aux familles et à leurs proches, ce qui leur cause beaucoup de frustrations et de colère. Les portes doivent s'ouvrir, et ce, le plus rapidement possible», a ainsi déclaré Éric Dufault, président du SEEBCNDDN–CSN.

«Notre employeur se moque complètement des familles. Nous le savons parce que tous les jours, nous les rencontrons sur notre ligne de piquetage et nous parlons avec elles du mépris qu'elles vivent actuellement, a ajouté Patrick Chartrand, président du STTCNDDN–CSN. Nous avons toujours soutenu les familles dans leurs moments difficiles et maintenant, elles prennent la juste mesure de l'attitude inacceptable des dirigeants de la Fabrique Notre-Dame.»

Sans contrat de travail depuis plus de quatre ans, les négociations avec les deux syndicats sont au point mort. Les employés du cimetière demandent entre autres un plancher d’emploi et de meilleurs salaires.