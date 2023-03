Il oublie un billet gagnant de loterie de 40 M$ dans sa poche de pantalon

Un Australien a eu la surprise de sa vie lorsqu’il a retrouvé un billet gagnant de loterie dans sa poche de pantalon... une semaine après le tirage!

L’homme originaire de l’ouest de l’Australie avait participé au gros lot du Powerball dans les derniers jours, évalué à 40 M$, le 2 mars.

Dans une entrevue à Yahoo News Australia, le père de famille raconte comment la victoire de cette importante somme a changé sa vie ainsi que celle de sa famille.

Il assure vouloir partager le gros lot avec tous les membres de sa famille.

«On est une famille tissée serrée et nous allons nous partager le montant. On va s’assurer que nos enfants et petits-enfants en profitent», raconte-t-il.

Après avoir entendu que le montant astronomique n’avait toujours pas été réclamé, il s’est souvenu qu’il avait acheté un billet de loterie la semaine précédente.

«J’étais dans l’incompréhension quand le commis m’a annoncé que j’avais gagné», dit-il.