L'État du Wyoming interdit l'accès à la pilule abortive

Le gouverneur républicain du Wyoming, Mark Gordon, a signé vendredi un projet de loi visant à rendre illégale l’utilisation ou la prescription de la pilule abortive à travers l’État.

• À lire aussi: L’avenir de la pilule abortive aux États-Unis sera débattu mercredi dans un tribunal

Il s’agit du premier état américain à faire adopter cette loi.

Tel que confirmé par Fox News, il sera désormais impossible, dans le Wyoming, de «prescrire, distribuer, vendre ou utiliser toute drogue qui sert précisément à se procurer ou à performer un avortement».

Toute personne qui ne respecte pas cette nouvelle loi est passible d’un casier judiciaire, en plus d’un emprisonnement de six mois et d’une amende pouvant aller jusqu’à 9 000$.

La pilule dite «du lendemain», prise par certaines femmes après une relation sexuelle, mais avant qu’elles ne puissent confirmer une grossesse, a notamment été exemptée de cette interdiction.

Les seules exceptions prévues par cette loi sont si la grossesse met en jeu la vie ou la santé de la mère, peut-on également y lire.

Dans un projet de loi séparé, le gouverneur Gordon a également indiqué vouloir mettre tous les effectifs nécessaires pour tenter de mettre fin aux avortements dans l’état dans presque tous les cas. Il voudrait faire en sorte que la loi puisse passer avec seulement l’accord des législateurs de l’état, et sans même sa signature, pour accélérer le processus.

Depuis le renversement de l’arrêt Roe c. Wade, en juin dernier, le droit à l’avortement aux États-Unis continue de faire face à de nombreuses contestations judiciaires.

M. Gordon, le gouverneur du Wyoming, a déclaré qu'il n'entendait pas reculer dans sa lutte contre l'avortement.

«Je crois que toute vie est sacrée et que chaque individu, y compris les enfants à naître, doit être traité avec dignité et compassion», a déclaré M. Gordon vendredi soir.