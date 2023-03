5 façons d'aider les enfants à s'épanouir

Catherine Middleton, princesse de Galles, a récemment lancé une nouvelle initiative axée sur la façon dont « la petite enfance façonne le reste de notre vie ».

Les détails du projet, mené en partenariat avec les responsables du Centre for Early Childhood (Centre pour la petite enfance), n'ont pas encore été dévoilés. Mais pour les parents et les éducateurs, il n'est jamais trop tard pour engager des conversations saines sur les émotions et encourager des choix de vie positifs.

Anton et Sherie Ann Danyluk, cofondateurs de l'application de bien-être pour enfants The Can-Do Crew, ont donné quelques conseils afin de guider les parents qui veulent aider leurs petits à s'épanouir.

Responsabiliser les enfants aux tâches ménagères

Le quotidien laisse souvent peu de temps aux parents, qui préfèrent souvent s'acquitter rapidement des corvées telles que faire le lit ou la vaisselle.

« Cependant, le fait de donner aux enfants des tâches régulières les aide à se responsabiliser. Ils peuvent également apprendre à devenir plus autonomes en accomplissant des tâches qui les concernent directement, comme faire leur lit ou ranger leur chambre », explique Sherie Ann.

AFP

« En félicitant votre enfant, vous lui donnez confiance en lui et vous renforcez son sentiment

d'identité. Même s'il ne fait pas très bien son lit la première fois, plus il aura confiance en lui, plus il apprendra et s'épanouira. »

Parler ouvertement des émotions

S’il est très important de créer un environnement dans lequel les enfants peuvent explorer, exprimer et discuter de leurs sentiments, « ce qui est encore plus important, c'est de reconnaître et d'écouter ce que votre enfant a à dire. Si votre enfant sait que vous l'écoutez, il développera un sentiment de sécurité qui lui permettra de vous parler plus fréquemment et plus ouvertement de ce qu’il ressent, ce qui pourrait s'avérer bien utile plus tard dans la vie », poursuit l'experte.

Apprendre aux enfants à « bien faire »

Guider et corriger un comportement en fonction de valeurs aide votre enfant à s'épanouir bien plus que de le discipliner avec des règles.

« Il est essentiel d'apprendre aux enfants à faire de bons choix, en toute indépendance, dès leur plus jeune âge », souligne Sherie Ann. « Par exemple, l'apprentissage du partage peut s'avérer difficile pour certains, mais plutôt que d'utiliser la punition comme forme d'enseignement, aider un enfant à comprendre pourquoi il doit être gentil l'aidera à s'épanouir bien davantage. »

Mettre l'accent sur l'exercice et les activités de plein air

La technologie et les applis peuvent constituer un bon outil d'éducation, mais l’accent doit être mis sur l'exercice quotidien et les activités en plein air.

« Même s'il s'agit simplement de jouer à cache-cache dans le jardin, le fait d'offrir à votre enfant de l'attention, un peu d'air frais et du plaisir sera toujours plus bénéfique et l'aidera à s'épanouir davantage qu'un écran », explique-t-elle.

Faire de la cuisine un événement familial

L'une des meilleures compétences que vous puissiez transmettre à vos enfants est la cuisine.

« Non seulement cela les aidera à comprendre l'importance des différents groupes d'aliments et la manière de les intégrer pour composer un repas équilibré, mais cela leur permettra également de passer le cap de l'adolescence sans avoir à se nourrir de plats préparés au micro-ondes », a ajouté Sherie Ann.

James Whatling / MEGA

« Bien sûr, il faut faire attention à la sécurité en cuisine, mais les enfants sont bien plus capables qu'on ne le pense. Ils peuvent aider à laver les fruits et les légumes, et vous pouvez leur proposer des couverts en plastique émoussés pour accomplir des tâches telles que faire des toasts, afin qu'ils apprennent à utiliser les ustensiles en toute sécurité. Plus important encore, cuisiner en famille peut constituer une expérience enrichissante qui renforcera votre relation et améliorera l'harmonie au sein du foyer. »