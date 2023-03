Le Québec sous les nuages dimanche

Si certains flocons de neige tomberont sur certaines parties du Québec, dimanche, en début de journée, c’est la quasi-unanimité du côté des nuages, qui couvriront presque l’entièreté du territoire québécois.

De fait, presque toutes les régions seront ennuagées sur l’ensemble de la journée. Côté mercure, la température demeurera généralement entre -2 et -5. C’est plutôt le refroidissement éolien qui devrait chuter: entre -10 et -25, par région.

Les résidents de la Chaudière-Appalaches, de certaines portions de la Côte-Nord et le Saguenay - Lac-Saint-Jean verront de la neige tomber en cours de journée, et cette dernière devra aussi ressortir les pelles: c’est jusqu’à 4 cm qui devraient tomber. Il en ira de même pour les villes Nord-Côtières de Fermont et de Schefferville.