Les Canadiens favorables à la peine de mort?

Les résultats d’un nouveau sondage mené à terme par Research Co. démontrent qu’une majorité de Canadiens se montrent en faveur de la peine de mort.

54% des répondants se disent prêts à revoir le système de justice pour réinsérer la peine capitale aux criminels reconnus coupables de meurtre. Il s’agit d’une hausse de trois points de pourcentage par rapport à un sondage similaire effectué en février 2022.

Selon les données de Research Co., le Québec figure parmi les provinces ayant le plus bas taux d’approbation pour cette procédure judiciaire: seulement 43% des résidents de la province sont en faveur de ramener la peine de mort.

Ces chiffres augmentent à 62% en Alberta, à 60% en Saskatchewan et au Manitoba, 58% en Ontario et en Colombie-Britannique, et 55% dans le Canada Atlantique.

Parmi certaines des remarques qu’a effectuées le groupe de recherche, on note que la pratique fait davantage bonne figure chez les gens plus âgés. 59% des répondants âgés de 55 ans et plus voudraient revoir la peine de mort; ce nombre est à 55% chez les 35-54 ans, et à 50% chez les 18-34 ans.

De nombreux arguments sont utilisés dans ce débat, à la fois pour réinstaurer cette peine et pour la garder hors des pratiques judiciaires canadiennes. D’une part, parmi les opposants, certains craignent qu’une erreur judiciaire mène à la peine de mort.

D’autres croient qu’il est du devoir des citoyens d’aider à réhabiliter les meurtriers au sein de la communauté, et que ceux-ci devraient faire leur temps en prison.

Ceux qui sont favorables à la peine de mort soutiennent pour leur part qu’ils croient que de l’imposer pourrait aider à prévenir certains crimes. D’autres croient qu’il ne revient pas aux contribuables de continuer à payer pour les frais engendrés par les prisonniers.

La peine de mort a été abolie au Canada en 1976. 710 exécutions ont été faites lorsqu’elle constituait une pratique courante. Les deux derniers à être exécutés sont Arthur Lucas et Ronald Turpin, en 1962, à Toronto.