Logement insalubre: des enfants auraient vécu avec un cadavre et 16 animaux morts

Une femme de 37 ans a été arrêtée et fait face à plusieurs chefs d’accusation après que des enfants ont été retrouvés dans son logement insalubre, en Caroline du Sud, aux États-Unis.

Jeudi soir, la police du comté Horry a répondu à un appel concernant une enquête sur une mort. En arrivant sur les lieux, les policiers ont retrouvé le corps sans vie d'une femme âgée, gisant dans des excréments, à l’entrée de la maison.

Le nom de la victime n’a pas été révélé.

À l’intérieur du logement, les autorités ont constaté que les planchers des couloirs menant aux chambres des enfants étaient couverts de vidange et d’excréments. Le logis était aussi infesté de cafards.

La police aurait trouvé aussi 16 animaux morts.

Ayant la garde des enfants et propriétaire de la maison, Krystal Pinkowski a été arrêtée et incarcérée à la prison du comté Horry. Elle est notamment accusée de comportements illégaux envers un enfant, de maltraitance animale et d’accumulation de végétation excédentaire.

Avec les informations de WMBF