Londres et Kyïv signent un accord sur le commerce numérique

Le Royaume-Uni et l’Ukraine signent lundi un accord sur le commerce numérique visant à faciliter les échanges entre les deux pays, dans le cadre du soutien britannique à Kyïv face à l’invasion russe.

• À lire aussi: La visite du «criminel international» Poutine à Marioupol dénoncée

• À lire aussi: Poutine fait l'éloge des relations russo-chinoises, «au point culminant» de leur histoire

• À lire aussi: Le mandat d'arrêt de la CPI contre Poutine, une décision «extrêmement importante» pour Paris

Outre cet accord dévoilé fin novembre dernier, et dont la signature est qualifiée d’«historique» par la ministre britannique du Commerce international Kemi Badenoch, le Royaume-Uni annonce l’extension de la suppression des droits de douane sur toutes les importations de produits ukrainiens jusqu’à mars 2024.

L’accord signé lundi virtuellement par la ministre britannique et la ministre ukrainienne de l’Economie Ioulia Svyrydenko permet à l’Ukraine un «accès garanti aux services financiers cruciaux pour les efforts de reconstruction» grâce à la «facilitation» de la circulation des données, selon un communiqué du ministère britannique du Commerce.

«Les entreprises ukrainiennes pourront également commercer de manière plus efficace et moins chère» avec le Royaume-Uni grâce aux transactions, signatures et contrats électroniques, poursuit le texte.

AFP

«L’accord historique signé aujourd’hui ouvre la voie à une nouvelle ère de commerce moderne entre nos deux pays», a souligné la ministre britannique Kemi Badenoch. Le texte, ainsi que l’extension de l’exemption de droits de douane, contribuera à «protéger emplois, ressources et familles dès à présent et dans l’après-guerre pour l’Ukraine».

Le pays «estime qu’un cadre ouvert et libre pour l’économie numérique est le meilleur investissement pour un développement orienté vers l’avenir» a quant à elle fait valoir la ministre ukrainienne de l’Économie, citée dans le communiqué du gouvernement britannique.

Ce dernier souligne que les promesses de soutien du Royaume-Uni à l’Ukraine — militaire, humanitaire et économique — depuis l’invasion russe se chiffrent à quatre milliards de livres sterling (4,5 milliards d’euros).

Londres accueillera en outre fin juin une conférence internationale sur la reconstruction de l’Ukraine.

Sous l’effet des sanctions, les importations de marchandises russes au Royaume-Uni ont chuté de 99 %, les exportations vers la Russie de 80 %, selon le ministère du Commerce.