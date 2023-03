Sa petite-cousine portée disparue depuis l’incendie dans le Vieux-Montréal: «Elle va me manquer beaucoup»

L’attente est longue pour les proches des victimes portées disparues dans le violent incendie du Vieux-Montréal, jeudi, qui a ravagé un immeuble patrimonial. La petite-cousine de Charlie Lacroix, portée disparue depuis l’incendie, a confié sa tristesse à notre journaliste.

Charlie, 18 ans, avait rejoint des amis dans un logement Airbnb pour y passer la nuit.

Selon ses proches, Charlie n’aurait pas pu être évacuée de l’immeuble. Elle aurait composé le 911 à deux reprises avant de mourir, rapporte Le Journal de Montréal.

En entrevue à TVA Nouvelles, la petite-cousine de Charlie Lacroix, Laurence Anne Bettez, n’a que de bons mots pour la jeune adulte.

TVA NOUVELLES

«Charlie, c’est une personne extraordinaire, pleine d’énergie, pleine de potentiel, qui avait tellement à faire découvrir», a-t-elle dit.

«C’est ma petite cousine d’amour que j’aime plus que tout [...] [On était] très proche. [...] elle se reconnaissait beaucoup en moi. Je suis devenue une personne de référence au fil des ans, on était très très proche, elle va me manquer beaucoup.»

Photos courtoisie Laurence Anne Bettez

La petite-cousine de Charlie Lacroix a partagé sa douleur et les moments d’angoisse qu’elle vit depuis l’incendie.

Photos courtoisie Laurence Anne Bettez

«C’est vraiment difficile. On sait qu’elle serait partie [...] c’était vraiment difficile de savoir qu’elle était là», raconte Laurence Anne Bettez.

Malgré la souffrance causée par la lenteur des recherches pour récupérer les corps des victimes dans les décombres, Laurence souligne que le travail des premiers répondants a été exemplaire.

«Les services d’urgence – il faut que je le mentionne – font un travail extraordinaire. On sait qu’ils ont tout fait pour essayer de sortir le plus de gens possible», a-t-elle mentionné.

TVA NOUVELLES

Immeuble non conforme

Des résidents de l’immeuble ont dénoncé au Journal après le drame la configuration dangereuse des appartements de la bâtisse.

La location des Airbnb dans ce secteur était également interdite. Laurence ne mâche pas ses mots concernant la configuration de l’endroit.

«C’est vraiment choquant! On ne sait pas pourquoi c’est arrivé, on sait pas pourquoi ça arrive, on sait pas qui a fait les logements de cette façon-là», résume-t-elle.

TVA NOUVELLES

«On n’a pas énormément de réponses en ce moment par rapport à ça. On va attendre que l’enquête suive son cours naturellement, on va espérer que les sanctions soient mises s’il y en a qui sont applicables.»

Qu’est-ce qu’on peut souhaiter aux proches endeuillés de Charlie?

«Du doux, du courage... puis, de penser à Charlie», conclut-elle dans l’espoir d’obtenir davantage de réponses sur les circonstances de la tragédie.

Rappelons que le SPVM a confirmé samedi soir, en point de presse, que sept personnes manquent à l’appel depuis le terrible brasier survenu le 16 mars dernier.