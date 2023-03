Semaine difficile pour la bourse: est-ce qu'il pourrait y avoir des impacts sur notre portefeuille?

La semaine a été plutôt difficile pour la bourse, alors que certaines banques américaines se sont effondrées. Est-ce qu’il pourrait avoir des impacts sur notre portefeuille? Nous avons posé la question à un expert.

«Les Canadiens n’ont rien à craindre. Ce qu’on a assisté c’est une panique bancaire. Les gens craignaient pour la sécurité de leur argent. Et il n’en était rien, car ils ont pu retirer tout ce qu’ils souhaitaient de la banque de la Silicon Valley. D’autres banques ont été impliquées. Mais celle qui inquiète en ce moment est le Credit Suisse», explique Fabien Major, planificateur financier et conseiller en gestion de patrimoine chez Équipe Major.

Dans le cas de la banque Credit Suisse, elle a rencontré plusieurs problèmes au courant des dernières années. En 2018, elle a été condamnée par les autorités françaises à une amende de 5.7 G$ pour avoir aidé des clients à éviter les impôts, par exemple.

En raison de sa réputation, elle commence à manquer de financement. Sa valeur est également en chute, selon l’expert.

En revanche, «il ne faudrait pas que [les problèmes de cette banque] se propagent dans l’univers bancaire», nuance-t-il.

Qu’est-ce qui arriverait si, au Canada, la gestion des banques n’était pas sécuritaire ?

«Les règles canadiennes sont parmi les plus rigoureuses, et même supérieures à celles appliquées en Suisse et dans d’autres pays. Par contre, on doit s’inquiéter de l’effet de panique comme on voit dans les mouvements de foule durant un spectacle», croit-il.

«Il y a plein d’investissements très intéressants. Les indices boursiers ont retranché, ce qui fait qu’il y a des aubaines, et maintenant on peut trouver des comptes bancaires à haut rendement. Il n’y a pas le choix qui manque», ajoute-t-il.