Une baleine déformée par une scoliose émeut en Espagne

Les rares images d’un rorqual commun avec le corps grandement déformé au point d’avoir du mal à nager ont ému en Espagne ces dernières semaines.

L’impressionnant mammifère, qui mesure environ 17 mètres et pèse environ 40 tonnes, a été repéré par la garde côtière, avant d’être approché par une équipe de l’aquarium Oceanográfic de Valence, le plus grand d’Europe.

Les experts ont déterminé que la baleine souffre vraisemblablement d’une scoliose majeure, soit d’une grave déviation de sa colonne vertébrale. La cause de cette scoliose est inconnue, mais chez les baleines, elles sont souvent causées lors d’un impact avec un navire.

L’Oceanográfic a expliqué que la déformation de la baleine peut affecter non seulement sa capacité à nager et à plonger, mais aussi à se nourrir.

La baleine est demeurée près des côtes quelques heures, avant de reprendre le large. En raison de son état, les chercheurs n’ont pas été en mesure de placer un traceur sur l’animal, si bien que sa condition actuelle est inconnue.

Le rorqual commun est le second plus gros animal au monde, avec certains individus qui atteignent les 27 mètres et 70 tonnes. Ces rorquals sont dépassés en taille seulement pas les baleines bleues, qui peuvent dépasser les 30 mètres et les 170 tonnes.