Accusé du meurtre de sa femme 3 ans après une blague douteuse à la télévision

Un participant à l’émission Family Feud accusé d’avoir tué sa femme en février dernier avait fait une blague qui semblait anodine lors de son passage à la populaire émission il y a quelques années.

Timothy Bliefnick, 39 ans a été arrêté lundi dernier à Quincy en Illinois par les policiers, et fait face à deux accusations de meurtre au premier degré ainsi que d’entrée par effraction.

Sa femme Rebecca Bliefnick, 41 ans a été trouvée morte dans son domicile le 23 février. Son corps était criblé de balles.

C’est un membre de sa famille qui s’est rendu chez elle, inquiet parce qu’elle n’était pas venue chercher ses enfants à l’école. Timothy Bliefnick a déjà fait parler de lui pour son apparition dans le jeu télévisé Family Feud.

Un segment de l’émission où il fait une blague désobligeante a refait surface après son arrestation. «Quelle est la plus grosse erreur que vous ayez commise à votre mariage ?», lui demandait l'animateur Steve Harvey dans l’épisode diffusé en janvier 2020.

«Chérie, je t’aime, mais... avoir dit ''oui''!», répond Timothy Bliefnick.Sa blague provoque une forte réaction négative dans la foule, mais aussi auprès de l’animateur Steve Harvey. Bliefnick ajoute alors en riant :«Pas mon erreur, pas mon erreur : j'aime ma femme! Je vais avoir des ennuis pour ça, n'est-ce pas ?»

«Blague idiote»

L’avocat de Timothy Bliefnick a déclaré sur les ondes de Fox News que le commentaire de son client à l’émission de télé n’était qu’une blague et n’avait pas de lien avec la séparation qui a suivi.

«C'est un jeu télévisé. Une réponse idiote à une question idiote dans une émission idiote ne fait pas de quelqu'un un meurtrier», a insisté l’avocat.

Bliefnick et sa femme se sont mariés en 2009, mais au moment de sa mort, ils étaient en instance de divorce après avoir été séparés pendant «plusieurs années», indique la chaîne KHQA.Après leur séparation, ils ont déposé des ordonnances restrictives l'un contre l'autre.

«Malgré les circonstances de sa mort, on se souvient d'elle pour la vie qu'elle chérissait - une vie de compassion, de générosité, de foi et d'amour féroce pour sa famille», a écrit sa sœur, Sarah Reilly sur une page GoFundMe.

«Elle laisse derrière elle trois jeunes enfants et toute une communauté qui l'aimait plus que tout. Becky s'est toujours imaginée travailler concrètement dans la profession médicale, ce n'était donc pas une surprise lorsqu'elle a choisi une carrière en soins infirmiers - sa véritable vocation - où elle a pu prodiguer des soins et réconforter les gens au quotidien.»