«C'est une aberration»: Passeport Canada gaffe encore et envoie des passeports à la mauvaise adresse

Une famille de la grande région de Québec a eu toute une surprise en recevant par erreur les passeports et documents confidentiels de cinq autres personnes provenant de différentes provinces.

Les enveloppes envoyées par Passeport Canada provenaient entre autres du Manitoba, de l’Alberta et même de la Colombie-Britannique. Elles contenaient des certificats de naissance, numéro de cartes de crédit, copie de permis de conduire, photos authentifiées et même des documents de divorce de personnes de l’Ontario.

«C’était complètement une aberration», dit le père qui souhaite conserver l’anonymat.

Photo Didier Debusschère

Tout a débuté lorsqu’il a fait une demande de passeport pour ses enfants. Comme il manquait une information, on lui a retourné la demande au début février.

Première surprise : en plus des documents de ses enfants, on y trouvait les documents d’une dame de la Colombie-Britannique.

Il a rapidement renvoyé les documents par la poste à Passeport Canada en payant pour surveiller le trajet du colis et s’assurer qu’il se rende à bon port. Il a aussi porté plainte à l’organisme fédéral par internet.

Demandes refusées

La situation a toutefois pris une tournure encore plus inattendue deux semaines plus tard. Il a reçu quatre enveloppes contenant les papiers et passeports de gens provenant d’Innisfil, en Ontario, de Winnipeg, d’Edmonton et de Stanstead, en Estrie (voir autre texte).

Dans tous les cas, il s’agissait de demandes de renouvellement refusées, mais qui contenaient les documents envoyés par les demandeurs, y compris leur passeport actuel.

«Il y avait tellement d’informations que ça ne prend pas un grand criminel pour pouvoir faire beaucoup de dommages», dit-il.

L’homme ne comprend pas qu’on ait pu faire une telle erreur à deux reprises. Il se questionne maintenant sur la rigueur de Passeport Canada dans le traitement des informations confidentielles. «Ça doit être incroyable le nombre d’erreurs qui se fait. Ça ne se peut quasiment pas.»

«Je n’ai plus confiance»

Insatisfait de la réponse obtenue la première fois, il a décidé de ne pas renvoyer lui-même les documents. Il a plutôt préféré les rapporter à son député.

«Je n’ai plus aucune confiance dans la machine administrative de Passeport Canada», a-t-il écrit dans la lettre remise au député de Portneuf–Jacques-Cartier, Joël Godin, avec les documents.

Photo Didier Debusschère

Ce dernier s’est engagé à rapporter les enveloppes en main propre au bureau de Passeport Canada à Gatineau, près du parlement où il siège.

«Ma vie privée a été violée»

Photo Didier Debusschère

Les Canadiens dont les passeports se sont égarés étaient totalement incrédules lorsque Le Journal les a joints, si bien qu’ils ont tous cru à une fraude téléphonique.

Élisa Cloutier

Le Journal de Québec

«Ma vie privée a été violée et je n’ai reçu aucun avis du gouvernement. J’espère que ce sera une leçon pour le gouvernement», a indiqué un homme d’Edmonton, qui ne souhaite pas que l’on révèle son identité.

Ce n’est qu’après avoir lui-même vérifié que ses documents hautement confidentiels se trouvaient bel et bien au bureau du député conservateur Joël Godin qu’il a accepté de nous parler.

«Je suis choqué et consterné», a-t-il dit, tout en tenant à remercier la personne qui a retourné ses documents au bureau de comté du député Joël Godin.

Incompréhension

Le Journal s’est entretenu avec trois des cinq personnes dont le dossier complet de renouvellement de passeport s’est, pour une raison obscure, retrouvé chez un résident de Portneuf.

Chaque fois, ceux-ci n’en croyaient pas leurs oreilles.

«Je suis sans mots. Ce n’est vraiment pas une bonne chose qu’une personne ait eu accès à toutes ces informations», a mentionné Steve Murphy, originaire de l’Ontario.

Également touché par cette grave erreur, un résident de Stanstead en Estrie a indiqué qu’il porterait plainte à l’organisme fédéral. «C’est la première fois que je fais une demande de passeport, ça m’inquiète», a mentionné Jesse-Laro Keet, âgé de 27 ans.

Absence de «rigueur»

De son côté, le député conservateur de Portneuf–Jacques-Cartier a dénoncé l’absence de «rigueur» chez Passeport Canada. «Il y a un gros problème de processus», a-t-il dénoncé. Selon lui, il ne fait pas de doute qu’il s’agit de la pointe de l’iceberg. Il souhaite que la situation soit réglée rapidement.

Questionné sur la situation, Passeport Canada n’a pu expliquer comment des documents destinés aux quatre coins du pays se sont retrouvés dans la région de Québec.

La porte-parole d’Emploi et développement social Canada, Saskia Rodenburg, a toutefois admis qu’en « de rares occasions, en raison d’erreurs humaines ou de système, il peut arriver que des documents soient livrés par inadvertance à une adresse incorrecte ». Elle a indiqué qu’une enquête approfondie devrait être effectuée.

– Avec la collaboration d’Éric Yvan Lemay