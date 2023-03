Dans la série «Amour libre» sur MOI ET CIE: Debbie Lynch-White explore les nouvelles configurations amoureuses

Parce que le mariage traditionnel monogame n’est plus une recette appropriée à tous les couples, la comédienne et animatrice Debbie Lynch-White se met en quête d’explorer les nouvelles configurations amoureuses dans la série «Amour libre», qui s’installera dans la grille de MOI ET CIE à compter du lundi 17 avril prochain.

Au menu: les relations polyamoureuses, l’asexualité, la visite d’un club échangiste et bien d’autres angles à explorer, comme les couples ouverts, libertins et même les «trouples».

C’est Debbie Lynch-White qui a eu l’idée de la série. À travers toutes les rencontres qu’elle fait, elle se met en mode écoute et ouvre son esprit à d’autres modèles que le sien, elle qui est mariée à son amoureuse Marina Gallant. En 2021, elle avait piloté une autre série, «Histoire de coming-out», comme quoi elle prend goût à l’animation et, aussi, elle s'intéresse à des sujets importants.

Parmi les personnes avec qui Debbie discute, on retrouve la grande Janette Bertrand, l’ancienne députée solidaire Catherine Dorion et l’animatrice Rosalie Bonenfant, en plus de recueillir les témoignages et les confidences de Québécois qui ont essayé et adopté d’autres façons de vivre leur sexualité et leurs relations amoureuses.

Produites par Trinome & filles, les 10 demi-heures d’«Amour libre» sont réalisées par Marianne McGraw et Maude Sabbagh. La série s’installe à l’antenne de MOI ET CIE dès le lundi 17 avril, à 21h.