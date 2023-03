Elle se brûle avec son thé et réclame 500 000$ à Tim Hortons

Une Ontarienne poursuit Tim Hortons et demande 500 000$ de dommages après s’être renversé du thé sur le bas du corps et avoir subi des brûlures au deuxième degré.

L’évènement s’est produit en mai 2022 au service au volant d’un Tim Hortons de Huntsville. Jackie Lansing, 73 ans, a été brûlée au ventre, aux parties génitales et aux jambes.

Selon la plainte à laquelle le média britannique The Guardian a eu accès, l’employé aurait tendu un thé surchauffé et brûlant à Mme Lansing dans une simple tasse, qui s’est immédiatement reversée sur elle.

La plainte, déposée en décembre, accuse l’entreprise de négligence, assurant que la tasse était défaillante, que le thé avait été chauffé à une température déraisonnable et que les employés ne l’ont pas averti des défauts de la tasse.

La fille de Lansing demande, elle aussi, des dommages-intérêts en vertu de la Loi sur le droit de la famille de l’Ontario, affirmant qu’elle n’a pas été en mesure de subvenir aux besoins en soin de son enfant handicapé, alors qu’elle supervisait le rétablissement de sa mère.

De son côté, la défense de Tim Hortons nie toute négligence alléguée et assure que les normes de service ont été appliquées.

L’entreprise blâme également Mme Lansing et souligne que le risque est évident lors d’une commande de boisson chaude.

La septuagénaire a souffert de sévères brûlures au deuxième degré, impliquant des ampoules remplies de liquide, des accumulations de pus et une desquamation de la peau.

Les documents allèguent également qu’elle a été «blessée sérieusement et de façon permanente, avec des cicatrices, et est défigurée», et qu’elle continuera à avoir des douleurs jusqu’à la fin de ses jours.

Depuis l’incident, elle souffrirait d’une peau hypersensible à la température, au soleil, aux produits chimiques, à la lumière, aux vêtements collants au corps, d’une prise de poids, d’une mauvaise image d’elle-même, ainsi que de problèmes de santé mentale.