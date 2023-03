Fauteuil roulant au bas d’un escalier : le fils de Daniel Brière accusé

Le fils de l’ancien joueur et actuel directeur général intérimaire des Flyers de Philadelphie, Daniel Brière, a été inculpé relativement à son geste répréhensible commis le 11 mars.

Le site goerie.com a indiqué lundi que Carson Brière, un hockeyeur de 23 ans de la formation de l’Université Mercyhurst, fait face à des accusations de méfait criminel et de conduite désordonnée, tout comme un porte-couleurs de l’équipe de crosse de la même institution, Patrick Carrozzi. Plus précisément, les chefs d’inculpation ont notamment trait à «de la propriété endommagée et à un complot criminel en vue de commettre un méfait».

Les deux hommes se présenteront devant un tribunal d’Erie, en Pennsylvanie, le 22 mai pour leur enquête préliminaire.

Par ailleurs, la même source a rapporté que les athlètes concernés recevront leur acte d’accusation par courrier et n’auront pas à être appréhendés.

Pour le chef de méfait de deuxième degré, la peine d’emprisonnement maximale est de deux ans, tandis qu’une amende pouvant aller jusqu’à 5000 $ est possible.

La progéniture de Daniel Brière se trouve dans l’embarras depuis la diffusion sur les réseaux sociaux le montrant en train de projeter un fauteuil roulant au bas d’un escalier à l’intérieur d’un bar; la chaise en question appartenait à une personne avec handicap qui a nécessité l’aide d’amis pour se rendre à la salle de bain située au sous-sol.

Depuis sa mise en ligne par un employé du bar, la vidéo de la caméra de surveillance a été visionnée plus de 39 millions de fois. Pour ce qui est de l’université Mercyhurst, elle a suspendu indéfiniment les deux accusés, ainsi qu’un ami – non inculpé – qui les accompagnait.