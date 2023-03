La femme de Bruce Willis émue à l'occasion de son anniversaire

La femme de Bruce Willis, Emma Heming, a célébré l'anniversaire de son mari avec un message en son honneur.

Dans une publication Instagram, la femme de la vedette de «Die Hard» a donné des nouvelles de son état de santé et sur la façon dont leur famille célébrait son anniversaire.

Une aphasie a été diagnostiquée à Bruce Willis en mars 2022 et en février de cette année, sa famille a publié une déclaration commune révélant qu'il était atteint de démence frontotemporale.

Emma Heming a confié à ses abonnés qu'elle avait été confrontée à la «tristesse» et au «chagrin» tous les jours depuis le diagnostic de son mari, mais qu'elle avait été particulièrement bouleversée le jour de son anniversaire.

«Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon mari, a-t-elle partagé dans sa vidéo Instagram. J'ai commencé la matinée en pleurant, comme vous pouvez le voir par mes yeux gonflés et mon nez morveux.»

Elle a poursuivi: «je pense simplement qu'il est important que vous en voyiez tous les aspects. Je reçois toujours ce message, ou les gens me disent toujours: "Oh, tu es si forte. Je ne sais pas comment tu fais". Je n'ai pas le choix. J'aimerais bien l'être, mais j'élève aussi deux enfants avec tout ça.»

Bruce Willis et Emma Heming ont deux filles ensemble, tandis que l'acteur partage également trois filles, aujourd'hui adultes, avec son ex-femme Demi Moore.

«Parfois dans nos vies, nous devons être une grande fille et avancer, et c'est ce que je fais, a-t-elle poursuivi dans sa vidéo. Mais j'ai des moments de tristesse tous les jours, de chagrin tous les jours... Et je le ressens vraiment aujourd'hui pour son anniversaire.»

Emma Heming a conclu: «J'ai travaillé sur ce reel que je poste pour l'anniversaire de mon mari. Je ne sais pas pourquoi je me fais subir ça parce que les vidéos sont comme un couteau dans mon cœur.»