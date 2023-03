Meurtre dans Anjou: «C’est dur. Je ne trouve pas les mots»

Quelques heures après le meurtre d'un jeune homme dans l’arrondissement Anjou, des amis de la famille demandent aux policiers d'en faire plus contre le fléau des armes qui sévit dans le secteur.

C’est possiblement un conflit entre groupes d'individus qui a coûté la vie à Khaled Mouloudj, âgé de 18 ans, dans la nuit de lundi. Des voisins ont entendu des détonations vers 22h.

Les coups de feu pourraient avoir été tirés par un véhicule en mouvement, selon les témoignages.

Khaled Mouloudj sortait prendre de l’air avant qu’il ne soit abattu à quelques pas de chez lui.

«Je suis monté dans la chambre. J’y étais 10 ou 15 minutes et j’ai entendu un bruit, un "boum-boum" en rafales. Ma femme m’a dit que c’étaient des coups de feu», a raconté un témoin à TVA Nouvelles.

De nombreux citoyens de la communauté algérienne de Montréal qui ont rendu visite aux parents en avant-midi.

«Ils ont immigré au Québec pour une meilleure qualité de vie avec ses enfants. Ils viennent de perdre (un fils), s’attriste une dame rencontrée par TVA Nouvelles. C’est dur. Je ne trouve pas les mots.»

Le père de la jeune victime a décrit son fils comme un homme «très croyant, gentil et sportif». Il a refusé de faire un lien entre la tragédie et la rivalité qui oppose des groupes d’individus d’Anjou et de Saint-Léonard.

L'enquête du Service de police de la ville de Montréal progresse. Les suspects sont toujours recherchés en lien avec cette affaire.