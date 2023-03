Retour sur les Olivier: Dany Turcotte dénonce l'arrogance des jeunes humoristes

Dany Turcotte a ressenti du mépris à l’égard de sa génération d'humoristes en écoutant le Gala Les Olivier dimanche soir, alors que le milieu de l’humour et certains humoristes très prolifiques dans les années 1990, comme JiCi Lauzon, Mario Jean, Christian Bégin, Guy Nantel et Maxim Martin, ont été les plus écorchés.

Pendant le gala, Dany Turcotte s’est levé contre «le mépris de nouvelle génération d’humoristes pour l’ancienne», qui selon lui semblait être généralisé, dans un message sur Twitter.

Le mépris de la nouvelle génération d’humoristes pour l’ancienne semble être assez généralisé! 🤷🏻‍♂️ #olivier — Dany Turcotte (@danyturcotte) March 20, 2023

Lors de son monologue d'ouverture, l'animatrice du gala Katherine Levac a multiplié les flèches à l'endroit de Louis-José Houde («trop vieux»), Guy Nantel («plus lent») et Christian Bégin («il faut lui laisser faire ses affaires...»). Plus tard dans le gala, les humoristes Arnaud Soly et Virginie Fortin ont offert un numéro avec deux personnages de vieux humoristes des années 90 qui se plaignaient de ne plus pouvoir rien dire. À leur tour, ils se sont payés la tête de Mario Jean, Maxim Martin et JiCi Lauzon.

Joël Lemay / Agence QMI

Rejoint par l’Agence QMI, l’humoriste du Groupe Sanguin et de Levesque Turcotte a toutefois nuancé son propos, rappelant que même si l’humour avait beaucoup évolué ces dernières années, «ce qui a été fait dans le passé n’est pas [forcément] à jeter aux poubelles».

Unique détenteur de l’Olivier du meilleur personnage humoristique, la catégorie étant morte après sa victoire, l’humoriste a avoué avoir parfois un peu misère avec la perception [que les nouveaux humoristes] ont de l’humour de [sa] génération».

«Bien évidemment, les sujets et la façon de faire ont changé et c’est parfait ainsi! J’adore voir aller les nouvelles têtes de notre humour et je suis aussi fier d’avoir fait partie de cette belle gang d’ailleurs», a-t-il ajouté, soulignant l’apport considérable des femmes dans ce milieu qui était jadis «un boys club».

«Les humoristes des nouvelles générations sont extraordinaires, créatifs, versatiles et très drôles. J’aime particulièrement la place que les filles se sont faites dans ce milieu qui était vraiment un boys club dans les années 90!», a ajouté Dany Turcotte.

Avec le groupe Sanguin et Levesque Turcotte, l’humoriste a vendu plus d’un million de billets au cours de sa carrière.