Trois mineurs arrêtés pour le vandalisme de 140 voitures à Lévis

Le Service de police de la Ville de Lévis a procédé à l’arrestation de trois mineurs, le 16 mars dernier, relativement à des dossiers portant sur le vandalisme de 140 véhicules et représentant des dommages estimés à plus de 100 000$.

• À lire aussi: Pneus crevés et vitres cassées: des dizaines de véhicules vandalisés à Lévis

Les faits reprochés sont survenus dans la nuit du vendredi 10 mars au samedi 11 mars, dans le secteur Saint-David à Lévis.

Les trois jeunes suspects, âgés entre 16 et 17 ans, ont été arrêtés à la suite d’informations fournies par le public et les victimes de méfaits qui se sont produits aux mêmes dates mentionnées plus haut.

À la suite de leur arrestation, les suspects ont été remis en liberté avec plusieurs conditions à respecter et feront face à la justice devant le tribunal de la jeunesse dans les prochains mois pour des chefs d’accusation méfaits multiples de moins de 5 000$.

L’enquête est toujours en cours et d’autres victimes pourraient s’ajouter à la longue liste, indique Véronique Blouin, porte-parole au SPVL.

«Il y a tellement eu de véhicules touchés dans cette histoire-là, que peut-être qu’il y a encore des gens-là qui pourraient nous appeler [pour nous signaler un méfait]», mentionne la porte-parole.

Par ailleurs, le SPVL sollicite la collaboration de la population, afin de recueillir toutes preuves ou informations relativement à ce dossier.

«Étant donné l'ampleur des méfaits, si les gens ont des images vidéo ou des informations à nous donner, peu importe qu'ils aient été victimes ou non des méfaits, nous, on veut recueillir le plus d'informations possible», termine Mme Blouin.

Les propriétaires de véhicules ne sont pas ménagés, sur le territoire de Lévis, alors qu’une vague de vols de voitures sévit depuis le début de l’année.

Le SPVL rapporte plus d’une vingtaine de voitures volées en moins de trois mois.