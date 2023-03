Un couple lourdement armé arrêté dans Ahuntsic-Cartierville

Un couple lourdement armé a été arrêté la semaine dernière par le Groupe tactique d’intervention (GTI) du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dans le cadre d’une enquête sur les armes à feu.

Alexander Zobyan, 44 ans, et Cathy Clavel, 45 ans, ont été interceptés alors qu’ils étaient en déplacement à bord de leur véhicule. Des perquisitions menées dans la voiture et la maison des suspects ont permis aux enquêteurs de saisir quatre armes à feu, dont deux pistolets chargés, des couteaux et un bâton télescopique.

À la suite de leur arrestation, les deux individus ont comparu au palais de justice de Montréal et sont demeurés détenus en attendant la suite des procédures.

«Ils font face, pour l’instant, à quatre chefs d’accusation en matière d’armes», a indiqué le SPVM dans un communiqué lundi.