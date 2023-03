Un milliard $ de plus que prévu pour la réfection du tunnel La Fontaine

La réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine coûtera finalement tout près d’un milliard $ de plus que prévu, un bond de plus de 40 %, a confirmé Québec lundi soir.

• À lire aussi: L'A-25 et le pont-tunnel La Fontaine fermés du 20 au 23 mars

Accordé en 2020, le contrat pour la réfection du tunnel, qui entraîne présentement la fermeture de trois voies sur six à la circulation, avait d’abord été évalué à 1,43 milliard $.

Or, en raison d’une «dégradation plus avancée que prévu de la voûte et des murs du tunnel ainsi que des exigences de la protection contre les incendies», Québec a été forcé en août dernier de réviser le montant qu’il verse à l’entrepreneur responsable des travaux, Renouveau La Fontaine (RLF).

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTREAL

La facture totalisera désormais 2,5 milliards $, un montant en hausse de 43 % qui s’explique presque entièrement par un montant supplémentaire de 970 millions $ versé à RLF.

«Le coût révisé annoncé aujourd'hui comprend les sommes requises pour les interventions supplémentaires, les frais liés à la prolongation du chantier et les mesures d'atténuation bonifiées», a détaillé le ministère des Transports du Québec (MTQ).

Rappelons que les travaux, qui doivent se poursuivre jusqu’à novembre 2025, visent notamment à rénover la structure des deux tubes, mettre à jour l’équipement et améliorer la protection contre les incendies. Ces travaux devraient permettre de prolonger la durée de vie du tunnel de 40 ans, estime le MTQ.

Une facture salée pour payer les policiers

Le SPVM a facturé 1,8 M$ pour la gestion de la circulation lors des travaux sur le chantier du pont-tunnel Louis-H. La Fontaine. Pourtant, des alternatives moins coûteuses existent.

Un cadet, par exemple est payé 18$ l’heure et un signaleur entre 25 et 25$ l’heure.

Un agent du SPVM, quant à lui, est rémunéré 100$ l’heure plus 25$ l’heure pour l’auto-patrouille.

Fermeture du tunnel à partir de lundi

Rappelons que le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sera complètement fermé en direction de la Rive-Sud dès lundi soir entre 21 h et 5 h, et ce, jusqu’à jeudi.