Voici à quoi devrait ressembler le printemps

Le printemps s’annonce «ordinaire» avec des températures fraîches et près des normales de saison au moins jusqu’à début mai. De la neige pourrait également tomber dans certains secteurs comme les Laurentides. Voici à quoi vont ressembler les prochaines semaines.

• À lire aussi: Bye bye l’hiver, vive le printemps!

«Pour les prochaines semaines, il n’y aura pas de poussée d’air chaud importante. On devrait avoir des températures qui vont être près de la normale. Avec par exemple, pour le sud-ouest, maximum 4 et 6 degrés dans la journée, et la nuit des températures près du point de congélation», a expliqué André Cantin, météorologue chez Environnement Canada.

La bonne nouvelle selon lui, c’est qu’il n’y a pas de système météo majeur qui apporterait beaucoup de pluie. «Ça augure bien pour une fonte assez lente du couvert de neige [ce qui réduit les risques] d’inondations.

Le météorologue souligne toutefois que certains endroits pourraient encore avoir droit à de la neige, notamment les secteurs des Laurentides, de la région de Québec, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord.

De la neige dans la région métropolitaine ou encore en Montérégie «n’est pas impossible», a ajouté M. Cantin.

«C’est un printemps tout à fait ordinaire avec des températures près des normales», a -t-il indiqué, soulignant que «les premiers 15 degrés sont encore loin».