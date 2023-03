Budget Girard: pas d’impôt pour les riches investisseurs

Alors que le Québec vient de perdre un projet majeur de Volkswagen au profit de l’Ontario, le gouvernement Legault débloque des centaines de millions de dollars pour améliorer ses chances de succès à l’avenir.

La nouvelle mesure est incluse dans le budget 2023-2024 présenté mardi à Québec et doit coûter 413 millions $ sur cinq ans, dont 34 millions $ la première année.

Elle prend la forme d’un congé d’impôt qui vise les projets d’investissement de plus de 100 millions $. Québec met aussi 40 millions $ pour valoriser des terrains industriels.

«Pour accueillir des projets d’investissement d’envergure au Québec, notamment ceux de la filière batterie, il est important de mettre à la disposition des entreprises des terrains industriels de grande superficie», lit-on dans le budget.

On remplace ainsi un congé fiscal qui existait déjà par un nouveau qui pourra être appliqué au secteur de l’extraction de minéraux critiques et stratégiques, ce qui n’était pas le cas avant.

On retire par ailleurs les centres de données des projets admissibles.

«On veut amener le Québec à un autre niveau économique. L’aspect fiscal fait autant partie de notre coffre à outils que l’aide directe», a commenté le ministre des Finances, Eric Girard, mardi.

Le congé fiscal pour grands projets d’investissement avait déjà coûté 140 millions $ depuis cinq ans à l’État québécois.

Il touchait, avant la présentation du budget de mardi, les secteurs de la fabrication, du commerce de gros et de l’entreposage, notamment.

On l’élargit maintenant à de nouveaux pans de l’économie et il devient aussi plus généreux.

Les dépenses admissibles étaient avant de 15 %, un niveau qu’elles conserveront à Québec et à Montréal. Mais elles passent à 20 % en région et même à 25 % dans coins dévitalisés la Mauricie ou de la Gaspésie, par exemple.

Tapis rouge déroulé

Le but du gouvernement caquiste avec ce nouveau congé fiscal est d’attirer 100 projets d’investissement de plus de 100 millions $ en moins de 10 ans.

La mesure arrive une semaine après que le fabricant de voitures Volkswagen a décidé d’implanter sa nouvelle usine de batteries en Ontario.

Le Québec déroule le tapis rouge aux entreprises privées alors qu’il croule sous les demandes de projets. Le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, et Hydro-Québec ont récemment évoqué des projets déposés nécessitant 23 000 mégawatts.

M. Fitzgibbon avait expliqué la perte de Volkswagen par la rareté des grands terrains et la difficulté à acheminer l’électricité.