Dans le cadre de sa première entrevue depuis sa nomination, Caroline St-Hilaire a exprimé son excitation face à son nouveau défi d’administratrice de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

L’ex-mairesse de Longueuil est consciente qu’après notamment une série de démissions au sein de l’OIF, le blason de l’organisation a besoin d’être redoré.

«Quand on parle de l’OIF, (...) on en parle souvent de façon négative», a admis Mme St-Hilaire, en entrevue à l’émission «Le Bilan.»

L’ancienne candidate de la CAQ souhaite mettre de l’avant les nombreuses actions positives effectuées par l’OIF, notamment auprès des femmes.

La secrétaire générale lui a d’ailleurs donné le mandat d’aller sur le terrain pour parler de ce que fait l’organisation.

Par ailleurs, Caroline St-Hilaire estime que ses nouvelles fonctions lui permettront de continuer son combat pour défendre la langue française et freiner le recul du français au Québec.

«Cette bataille-là, on va la gagner si on travaille avec nos frères et nos sœurs de toute la francophonie. Le Québec ne peut pas faire seul cette bataille-là», affirme-t-elle.

