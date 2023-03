«C’est peu»: une famille de la classe moyenne réagit au budget Girard

Malgré l’opinion de l’opposition, le gouvernement Legault a respecté sa promesse de baisser les impôts des Québécois, mais qu’en pensent réellement les familles?

• À lire aussi: Budget Girard: une baisse d’impôt qui favorise les plus riches

• À lire aussi: Voici 10 choses à savoir sur le budget Girard

• À lire aussi: Budget Girard: pas d’impôt pour les riches investisseurs

TVA Nouvelles a rencontré une famille de la classe moyenne de la région de Québec afin de connaître son avis sur les mesures annoncées par le ministre des Finances pour alléger le fardeau des contribuables.

Tiffany Le Rouge et son conjoint Sylvain ont trois enfants âgés de cinq mois, trois ans et cinq ans. Avec leur revenu familial d’environ 102 000 dollars, ils recevront une baisse d’impôt de 1300$.

«À première vue, c’est peu. C’est bien, si on essaye d’être positif, mais c’est sûr qu’avec une famille de trois enfants, 1200 et quelques dollars, ce n’est pas beaucoup. Ça va très très vite en dépenses», affirme Mme Le Rouge.

Leurs allocations familiales seront quant à elles bonifiées de 650 dollars annuellement, pour atteindre 6617$.

«C’est mieux que rien du tout, c’est certain, mais si on divise ça par mois, ça ne fait pas une grosse différence non plus», clame la mère de famille.

Pour voir les explications complètes, visionnez la vidéo ci-haut.