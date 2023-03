Des avis partagés dans la population pour le budget Girard

À la suite de la présentation du budget 2023 par le ministre Éric Girard, TVA Nouvelles est allé à la rencontre de citoyens afin de récolter leur réaction.

Les avis sont mitigés alors que plusieurs personnes sont contentes des baisses d’impôts et d’autres auraient préféré plus d’investissements dans des services pour les plus vulnérables.

«On veut toujours se retrouver avec un peu plus d’argent dans nos poches, affirme un passant. Mais il faut aussi penser à distribuer ça où ça compte. Il faut juste regarder autour et peut-être qu’il y a des gens qui en ont plus besoin.»

«Oui [ça nous aide], avance une mère de famille. Parce qu’il y a quand même l’inflation actuellement donc c’est sûr que ça laisse un petit budget pour faire face à l’augmentation du panier alimentaire, moi j’ai un bébé donc le lait aussi.»

«Ce n’est peut-être pas la bonne chose à faire en ce moment, ajoute un autre passant. On a besoin de toutes les taxes.»

Parmi les priorités des personnes rencontrées, on compte notamment la santé, l’éducation et les investissements en infrastructures.

- Avec les informations de Catherine Bouchard/TVA Nouvelles