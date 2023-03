Deux Québécois repêchés dans la NFL?

Une page d'histoire pourrait s'écrire lors du prochain repêchage de la NFL à la fin du mois d'avril à Kansas City.

Pour la première fois, deux joueurs québécois, originaires de l’Estrie et des Bois-Francs, pourraient être réclamés au cours de la même séance de sélection.

Matthew Bergeron est un bloqueur qui s'alignait pour l'Université de Syracuse.

À 6 pieds 5 pouces et 320 livres, sa vitesse, la rapidité de ses déplacements et sa technique pour contrer les blocs ont impressionné plusieurs recruteurs au camp d'évaluation de la NFL à Indianapolis au début mars.

Bergeron a grandi à Victoriaville, joué son football mineur avec les Vicas de l'école du Boisé, avant d’évoluer pendant deux saisons collégiales au Cégep de Thetford.

En plus de ses qualités athlétiques, sa personnalité et son charisme en font un leader naturel, lui qui était capitaine de son équipe universitaire.

Les experts prédisent qu'il pourrait être choisi en deuxième ronde, ce qui en ferait le 2e joueur originaire du Québec repêché le plus rapidement après Tshimanga Biakabutuka, un ancien porteur de ballon des Cheetahs de Vanier choisi au milieu des années 90 par les Panthers de la Caroline.

Sow attire aussi les regards

Un autre joueur de ligne offensive québécois, Sidy Sow de Bromont, attire aussi les regards des recruteurs.

Celui qui portait le #62 avec l'Université Eastern Michigan a joué au secondaire pour les Incroyables de JH Leclerc à Granby.

Sidy Sow s'est aligné pendant une saison (2015) avec les Cougars du Collège Champlain de Lennoxville. C'est à ce moment qu'il a fait la transition entre le rôle de plaqueur défensif à celui de garde à l'attaque.

De nature plus réservée que Matthew Bergeron, son potentiel n'en est pas moins élevé.

Il est perçu comme un choix possible entre la 5e et la 7e – et dernière – ronde.