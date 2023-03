Diane Dufresne intronisée au Panthéon de la musique canadienne

Certains diront qu’il était plus que temps: la grande Diane Dufresne deviendra en mai la première chanteuse francophone à être intronisée au Panthéon de la musique canadienne.

L’incroyable carrière de l’artiste, dont on connaît aussi le talent de compositrice et de peintre, sera célébrée en même temps que ses compatriotes montréalais, soit la chanteuse country Terry Clark et le pianiste de jazz Oliver Jones, ainsi que le groupe vancouvérois Trooper.

Ces distinctions seront remises le 18 mai par l’Académie canadienne des arts et des sciences de l’enregistrement (CARAS), cérémonie qui sera de retour après la pause pandémique. Le tout se déroulera au Studio Bell du Centre national de la musique à Calgary, en Alberta.

Une longue et riche carrière

Diane Dufresne, 78 ans, qui est connue pour ses costumes excentriques et ses spectacles à grand déploiement – rappelons ici le spectacle «Magie rose» présenté au Stade olympique en 1984 devant 57 000 personnes vêtues de rose –, brille sur scène et sur disque depuis le milieu des années 1960.

«Tiens-toé ben, j’arrive!» (1972), le premier de ses 14 albums studio, a été marquant, tout comme sa chanson «J’ai rencontré l’homme de ma vie», qui a initialement été vendue à plus de 200 000 exemplaires au Québec et en France. Cette pièce écrite par Luc Plamondon mettait la table pour une longue et fructueuse collaboration entre ces deux légendes. Justement, un autre moment fort de la carrière de Diane Dufresne est lié à Luc Plamondon, quand elle a participé à la première mouture de la comédie musicale «Starmania», oeuvre signée par Plamondon et Michel Berger.

Spectacle-causerie «Sur rendez-vous»

Diane Dufresne présentera son spectacle-causerie intimiste «Sur rendez-vous» dès la mi-juillet, à Gatineau, puis ailleurs dans la province jusqu'à la fin octobre. Toutes les informations sont ici [dianedufresne.com].