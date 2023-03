Ed Sheeran a pensé au suicide après la mort de son ami Jamal Edwards

Ed Sheeran revient de loin.

L’année dernière, le chanteur a traversé plusieurs épreuves qui lui ont donné envie d’en finir avec la vie.

Autour du mois de février 2022, le chanteur de «Shape of You» a perdu son meilleur ami, Jamal Edwards, puis sa compagne, Cherry Seaborn, a été diagnostiquée d’une tumeur alors qu’elle était enceinte, et enfin, il a été poursuivi en justice pour plagiat.

Un enchaînement de drames qui l’ont laissé avec «le sentiment de ne plus vouloir vivre».

Un «sentiment gênant», comme il l’a confié à «Rolling Stone», le musicien se sentant «égoïste» de penser à lui avant tout.

«Vous êtes en train de vous noyer sous ces vagues. Vous êtes comme dedans et vous ne pouvez pas en sortir», a-t-il ajouté.

Cherry Seaborn a été diagnostiquée à six mois de grossesse. Elle a pu être opérée de sa tumeur après avoir mis au monde leur deuxième fille, Jupiter, en mai dernier.

WENN.com

Ed Sheeran a, de son côté, gagné son procès pour plagiat. Le chanteur a réussi à se sortir de la dépression en commençant une thérapie, sur les conseils de sa compagne.

«Personne ne parle vraiment de ce qu’il ressent d’où je viens. Les gens trouvent ça bizarre d’aller voir un thérapeute en Angleterre... Je trouve que ça aide vraiment de pouvoir parler à quelqu’un, d’évacuer ce qu’on a sur le cœur et de ne pas se sentir coupable de le faire. J’ai une vie ultra privilégiée, donc mes amis se disent toujours que ça ne doit pas être si grave que ça», a-t-il expliqué.

Et d’ajouter: «Se faire aider n’est pas un bouton magique sur lequel on appuie et on va mieux juste après. C’est quelque chose qui sera toujours en vous et qu’il faut apprendre à gérer».

Ed Sheeran s’est aussi tourné vers l’écriture pour évacuer ses émotions, qu’il dévoile dans son nouvel album qui sera disponible le 5 mai.