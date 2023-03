Ingérence chinoise: un député libéral déplore avoir été menacé de mort

Un député libéral identifié dans des enquêtes médiatiques comme étant l’un des bénéficiaires de l’ingérence chinoise dans les élections canadiennes a déploré mardi avoir été victime depuis de «menaces de mort».

• À lire aussi: Ingérence étrangère: Trudeau laissera sa cheffe de cabinet témoigner

• À lire aussi: L’ingérence chinoise, priorité pour les Canadiens avant l’arrivée de Biden

Le député torontois Han Dong, qui représente Don Valley North, a brisé le silence pour une première fois, mardi, sur les allégations le concernant en assurant n’avoir rien à se reprocher.

«À ma connaissance, je ne me suis rien fait offrir, je ne me suis rien fait dire, je n’ai pas été informé et je n’ai pas reçu l’aide d’un pays étranger», a-t-il affirmé en mêlée de presse au Parlement.

Au cours des dernières semaines, des reportages de Global News et du «Globe and Mail» basé sur des fuites médiatiques au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) ont fait état de manœuvres de Pékin pour soutenir des candidatures d’aspirants députés dans la région de Toronto, majoritairement dans le camp libéral.

Un reportage de Global News nommait Han Dong parmi les candidats aidés par la Chine. Le bureau du premier ministre aurait même fait fi d’avertissements du SCRS concernait l’actuel député trois semaines avant l’élection générale de 2019.

Depuis ce reportage, Han Dong soutient qu’il a reçu des «messages haineux» et des «menaces de mort». Il a aussi déploré de ne pas pouvoir se défendre contre des «allégations anonymes et non vérifiées».

Le député a aussi souligné que le SCRS ne serait jamais entré en contact avec lui.

Le premier ministre Justin Trudeau s’était précipité au secours de son collègue à la fin février, présentant Han Dong comme un «excellent» député libéral et allant jusqu’à suggérer que mettre en doute sa loyauté équivaudrait à faire preuve de racisme.