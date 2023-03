«J'ai tué un homme aujourd'hui»: un soldat russe accusé de crimes de guerre

Un soldat russe qui aurait tiré sur un civil lors d'une attaque filmée par un drone ukrainien est accusé de crimes de guerre par contumace par la police ukrainienne.

Le dossier de preuves contre lui comprend des appels téléphoniques entre le soldat et sa femme et un ami, interceptés au cours d'une enquête de plusieurs mois sur l'attaque russe près de la ville d'Izium en juin dernier.

Les fichiers audio ont été partagés exclusivement avec CNN avant une conférence de presse à Kharkiv pour annoncer les accusations mardi.

La police a identifié le soldat comme étant Klim Kerzhaev – un commandant de Moscou âgé de 25 ans, qui a servi dans la deuxième division de fusiliers motorisés de la 1re escouade de chars dans le district militaire de l'Ouest. Il est accusé de tentative de meurtre sur un civil – un crime de guerre au sens de l'article 438 du Code pénal ukrainien.

L'attaque a également été capturée sur des images aériennes par des soldats ukrainiens, qui ont lancé une mission de sauvetage unique en attachant un morceau de papier avec les mots «suivez-moi» à un petit drone - une opération qui figurait dans un récent documentaire du cinéaste ukrainien Lyubomyr Levytsky.

«Nous regardons ça comme si c'était à la télévision, comme un feuilleton. Un film d'horreur où les Russes tuent des civils», a déclaré à CNN le chef du département d'enquête de la police de Kharkiv, Serhii Bolvinov.

En plus des images du drone, Bolvinov a affirmé que leur enquête comprenait des examens médico-légaux du véhicule et de la scène – menés après la libération d'Izium par les troupes ukrainiennes en septembre – ainsi que des preuves recueillies par la cyberpolice qui a retrouvé les comptes de médias sociaux et les appels téléphoniques du soldat.

CNN a demandé au ministère russe de la Défense de commenter l’affaire au moment de la publication, mardi, après la levée de l'embargo sur les informations.

Bolvinov a déclaré qu'il ne s'agissait qu'un parmi des centaines de crimes de guerre russes présumés sur lesquels son équipe enquête actuellement dans la seule région de Kharkiv, y compris la découverte de centaines de corps dans des fosses communes à Izium. Il compte plus de 900 enquêteurs dans son équipe, et la plupart de leur travail actuel est axé sur les affaires de crimes de guerre.

Vendredi, la Cour pénale internationale a lancer des mandats d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine et la responsable russe Maria Lvova-Belova, accusés d'avoir expulsé illégalement des milliers d'enfants ukrainiens vers la Russie.

«Leurs vies auraient pu s'arrêter»

L'été dernier, le couple marié Valeria Ponomarova et Andrii Bohomaz se rendaient à Izium en Ukraine pour aider les parents âgés et malades de Bohomaz à fuir la ville sous contrôle russe.

Le couple a pris un mauvais virage et s'est égaré par inadvertance près des lignes de front où les troupes russes étaient basées, et leur voiture a été touchée par des tirs entrants.

Des soldats ukrainiens basés à proximité avaient repéré l'incident de loin à l'aide d'un drone de reconnaissance – qu'ils ont envoyé plus près de la scène pour capturer les images extraordinaires du couple tentant de fuir.

La vidéo montre le couple abandonnant la voiture pour courir en toute sécurité, mais se retournant lorsque des explosions ont atterri trop près d'eux. Ils ont de nouveau essuyé des tirs, laissant Bohomaz grièvement blessé. Ponomarova a essayé de déplacer son mari derrière la voiture et d'enrouler des serviettes autour de ses blessures pour endiguer le saignement.

Les soldats russes étaient basés à environ 30 mètres (98 pieds) de la voiture du couple, selon la police, il était donc trop dangereux pour les troupes ukrainiennes d'extraire le couple.

Ils ont donc renvoyé le drone après l'avoir rechargé et y avoir attaché un morceau de papier blanc avec les mots «suivez-moi» - pour guider Ponomarova vers un territoire plus sûr.

Elle a vu un drone au-dessus de sa tête, mais n'était pas sûre de quel côté il se trouvait. «Je me suis retournée et je suis tombée à genoux et j'ai crié avec le cri le plus angoissant», a déclaré Valeria Ponomarova. « Je ne savais pas [dont le drone] c'était. Nos forces, ou l'ennemi «, a-t-elle déclaré plus tard lors du documentaire.

Ponomarova a déclaré qu'elle avait finalement suivi le drone, pensant que c'était le seul moyen d'aider son mari blessé.

Mais peu de temps après son départ, une équipe de soldats russes s'est approchée de la voiture à pied, a ramassé Bohomaz blessé et l'a jeté dans un fossé à proximité.

Miraculeusement, il a survécu.

«Conversations explétives»

Les images du drone ont montré que Ponomarova n'avait pas vu cela se produire derrière elle, alors qu'elle continuait à pied sur la route marquée par la bataille, contournant même les lignes de mines antichars.

Lorsque les soldats ont réussi à mettre Ponomarova en sécurité, ils lui ont dit qu'il n'était pas possible de revenir chercher son mari, car les troupes russes étaient sur les lieux.

Jusqu'à présent, un soldat russe a été accusé. Outre les images du drone, les preuves rassemblées par les enquêteurs ukrainiens contre lui comprennent des enregistrements d'appels téléphoniques interceptés avec sa femme et un ami.

Dans l'une des conversations pleines de jurons, le soldat a dit à sa femme qu'il «avait tué un homme aujourd'hui», après avoir tiré sur une voiture depuis son véhicule de combat d'infanterie de l'ère soviétique. Immédiatement après cela, le soldat revient à une conversation informelle, demandant à sa femme de «mettre de l'argent sur mon téléphone aujourd'hui, d'accord?».

Lors d'un appel à un ami un jour plus tard, il a répété l'aveu d'avoir tué un homme, et quand son ami lui a demandé comment il se sentait, il a répondu: «La putain de voiture a été abattue. Je m'en fous. CNN a traduit les interceptions audio brutes fournies par la police, mais ne peut pas vérifier les fichiers de manière indépendante.

Bohomaz a réussi à se sortir de la tranchée pour demander de l'aide malgré de graves blessures.

«J'ai compris que je devais sortir d'une manière ou d'une autre», a-t-il ajouté.

Bohomaz a réussi à boiter vers la sécurité vers la position ukrainienne.

«Cela a pris environ 30 ou 40 minutes», a-t-il déclaré. Mais j'ai marché avec des arrêts, parce que je ressentais beaucoup de douleur.»

Neuf mois après avoir survécu à l'attaque, Bohomaz est toujours en traitement pour de multiples blessures causées par des éclats d'obus au cerveau, à la poitrine et à la colonne vertébrale.

CNN a contacté le couple pour commenter la procédure judiciaire qui s'engage contre le soldat russe, mais n'a pas reçu de réponse.

«C'est un crime terrible, a déclaré Bolvinov. Leurs vies auraient pu se terminer à ce carrefour, mais heureusement, ils ont réussi à survivre.»

Voyez le reportage de CNN dans la vidéo en tête d'article.