La population de papillons monarques continue de s’effondrer

Le déclin des monarques s’est à nouveau poursuivi au cours de la dernière année avec une diminution de 22 % de la surface occupée par ces papillons dans leur aire d’hivernage au Mexique.

• À lire aussi: «Un cri du cœur» pour la protection des monarques

• À lire aussi: Montréal demande au fédéral d’offrir une meilleure protection aux monarques

Année après année, les monarques qui habitent dans l’est de l’Amérique du Nord, tant au Canada qu’aux États-Unis, parcourent quelque 4500 km pour se rendre dans les forêts du Mexique.

Au total, 11 colonies ont été repérées cette année, dont six dans la Réserve de biosphère du papillon monarque, a détaillé le Fonds mondial pour la nature, qui suit l’évolution de la population de cet insecte avec l’aide de la Commission nationale des aires naturelles protégées du Mexique.

Or, ces colonies ne couvraient que 2,21 hectares de forêt en décembre 2022, contre 2,84 hectares l’an dernier, une surface qui a diminué de 0,63 hectare (22 %), ont évalué les chercheurs dans une étude publiée mardi.

Comme il est impossible de compter les papillons un à un, les scientifiques se fient à la surface occupée par les colonies formées par les papillons pour évaluer leur population.

En parallèle, le Fonds mondial a noté que 58,7 hectares de forêt dans la réserve protégée ont été perdus dans la dernière année, majoritairement en raison de coupes d’assainissement (28,7 ha), d’incendies (15,1) et de coupes illégales (13,9 ha). Il s’agit d’une surface qui a triplé depuis l’an dernier, où 18,8 hectares de forêt avaient été perdus dans la réserve.

En plus de la déforestation, les monarques sont menacés par les changements climatiques qui entraînent plus d’événements météorologiques violents, perturbant leur migration. Ces pollinisateurs souffrent aussi de l’urbanisation et de la perte de biodiversité, eu qui ont absolument besoin de retrouver de l’asclépiade sur leur route pour pouvoir se nourrir et se reproduire.