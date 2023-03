Lac-Saint-Jean: des citoyens contraints de faire bouillir l’eau... pendant six semaines

Les citoyens de Saint-Nazaire, au Lac-Saint-Jean, ont appris dans les derniers jours qu'ils devront faire bouillir l'eau avant de la consommer, non pas pendant quelques heures ou quelques jours, mais pendant six semaines.

«C'est stressant pour le bain des enfants, a dit Vanessa Dorval, mère de deux enfants de 3 mois et 2 ans. Il faut éviter qu'ils avalent de l'eau et qu'ils attrapent la gastro-entérite.»

«On a choisi l'option la plus viable pour les citoyens», a répondu la mairesse Johanne Lavoie.

La vieille conduite installée vers la fin des années 50, qui puise l'eau du Lac-Saint-Jean jusqu'à l'usine de filtration, doit être refaite sur toute sa longueur, soit 2,8 km. Or, l'installation de la nouvelle conduite provoquait des interruptions de services sur le vieil équipement.

«On a eu quatre bris depuis le 7 février, a expliqué la mairesse. Ces bris rendaient impossible de répondre à la demande en temps réel. Nos réservoirs avaient 500 litres d'eau par jour, alors qu'on en aurait eu besoin de 600 litres.»

L'eau est donc seulement chlorée, sans filtration, avec les inconvénients qui en découlent.

«C'est jaune quand on prend un bain, a signalé une citoyenne. Pour le brossage des dents et pour nos animaux, c'est plus compliqué.»

«Dernièrement, il y avait une odeur, a constaté une autre personne. Rien de majeur, cependant.»

«On fait notre possible, a mentionné une autre femme. On se revire de bord et on va acheter de l'eau. On va apprécier plus notre eau quand ce sera rétabli!»

«On sait qu'il y a des inconvénients, mais c'est un mal nécessaire», a précisé la mairesse.

Les résidences s’adaptent

La résidence pour personnes âgées l'Oasis des Bâtisseurs a dû s'adapter pour ses 36 pensionnaires. Elle a acheté des bouteilles d'eau de 18 litres, et plusieurs familles des bénéficiaires fournissent également de l'eau à leurs proches.

«Ma crainte, c'était qu'un bénéficiaire prenne de l'eau du robinet par erreur, a expliqué la présidente du conseil d'aministration de la résidence, Marie-Andrée Tremblay. Notre personnel le rappelle constamment aux résidents: "N'oubliez pas de faire bouillir l'eau!"»

La municipalité parle de travaux qui devraient durer jusqu'à la fin avril, mais qui pourraient possiblement prendre fin avant.

«Il y a 90 % de la nouvelle conduite qui est installée, mais on garde quand même l'objectif de la fin du mois d'avril», a indiqué la mairesse Lavoie.

«Le 30 avril, c'est encore long!», a conclu Vanessa Dorval.

Les travaux devraient coûter 2.5 millions $.