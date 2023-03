Les femmes en surpoids peuvent blâmer leur mère

Selon une étude, les filles de mères en surpoids courent un plus grand risque d'être en surpoids elles aussi.

Les mères ont une énorme influence sur ce qu'ils mangent, de sorte que ceux qui sont sédentaires et qui ont une alimentation moins saine peuvent transmettre ces habitudes.

Si les mères étaient en surpoids ou n'avaient pas une alimentation saine pendant la grossesse, les preuves suggèrent qu'elles auraient également pu «programmer» leur enfant dans l'utérus pour qu'il soit biologiquement plus à risque d'obésité.

À présent, de nouvelles recherches suggèrent que ces facteurs n'affectent que les filles, et non les garçons.

Les chercheurs ont examiné 240 enfants, dont l'indice de masse corporelle (IMC) et la masse grasse ont été mesurés à trois reprises, lorsqu'ils étaient âgés de quatre ans, de six à sept ans et de huit à neuf ans.

Leurs mères et leurs pères ont eu les mêmes mensurations lors de la troisième visite.

L’étude a déterminé que le poids et le niveau de graisse corporelle des pères n'étaient pas liés à ceux de leurs enfants, mais plus une mère était en surpoids, plus sa fille avait tendance à être en surpoids à six ou sept ans et à huit ou neuf ans.

Les fils peuvent ne pas être affectés de la même manière que les filles par l'obésité de leur mère, car les garçons sont généralement plus actifs pendant l'enfance et brûlent plus de calories que les filles.

Le facteur déterminant demeure le fait que les filles sont plus influencées par ce qui leur arrive dans l'utérus si leur mère est en surpoids.

L'étude conclut que les mères en surpoids devraient être conscientes des effets possibles sur leurs filles, et essayer d'atteindre un poids santé avant de tomber enceintes.