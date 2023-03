Martina Navratilova pensait mourir cette année

L’ancienne joueuse de tennis Martina Navratilova dit avoir vaincu des cancers du sein et de la gorge après avoir craint de ne pas se rendre à Noël.

Sur les ondes de la chaîne britannique TalkTV, la femme de 66 ans a mentionné qu’aucune trace de cancer n’a été détectée à l’intérieur de son organisme lors de ses derniers examens. C’est donc avec beaucoup de soulagement qu’elle a pris la parole pour annoncer la bonne nouvelle.

«Quand vous entrez en mode tennis, c’est à ce moment-là que votre expérience de champion vous sert à bon compte. Je savais que ce serait difficile, mais je n’avais pas réalisé au départ à quel point ça allait être dur, a-t-elle admis en parlant de ses traitements. Vous êtes frappé de tous les côtés et je ne crois pas que les médecins effectuent un bon travail quand vient le temps de dire comment ce sera merdique. Selon ce que je sais, je n’ai plus le cancer. Je dois toutefois faire traiter le sein droit avec de la radiothérapie, mais seulement pour quelques semaines. Et c’est à titre préventif.»

Effectivement, les dernières semaines n’ont pas été les plus agréables de la vie de l’ex-vedette du tennis féminin. Elle s’est soumise à de la chimiothérapie, tandis qu’une tumeur de 7-8 millimètres lui a été retirée du sein droit.

«Je n’ai jamais été quelqu’un performant sous les attentes, mais ça devenait ridicule. Abandonner, arrêter, ce n’était pas une option pour moi. Vous avancez avec cela», a-t-elle déclaré, ajoutant néanmoins qu’elle fut prise de panique durant trois jours après avoir reçu le diagnostic initial.

Navratilova et son épouse Julia Lemigova ont par ailleurs mis sur pause leur projet d’adoption d’un enfant en raison des récents ennuis de santé de celle ayant combattu un autre cancer du sein en 2010.