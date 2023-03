Montréal aura une équipe d’inspecteurs dédiée aux Airbnb illégaux

Face à la persistance d’Airbnb illégaux dans la métropole, la Ville de Montréal mettra sur pied en juin une équipe d’inspecteurs chargée de débusquer les locations touristiques non conformes.

• À lire aussi: Airbnb: Caroline Proulx se défend d’avoir fait preuve de «laxisme»

• À lire aussi: Incendie mortel : «J’en braillais, j’étais sur le bord de sauter du 4e étage», raconte un survivant du Vieux-Montréal

«On constatait que Revenu Québec ne suffisait pas à la tâche parce qu’il restait encore plein de locations touristiques illégales», a expliqué mardi Luc Rabouin, maire du Plateau-Mont-Royal.

Environ 92,5% des annonces de logement sur la plateforme Airbnb seraient illégales dans la métropole, d’après le site Inside Airbnb.

Après l’incendie d’un immeuble dans le Vieux-Montréal qui a fait plusieurs victimes jeudi, la Ville est accusée de ne pas agir suffisamment contre les locations de courte durée illégale.

L’administration Plante a cependant souligné que la création d’une équipe dans les arrondissements de Ville-Marie, Le Plateau-Mont-Royal et le Sud-Ouest date de décembre dernier.

«On veut une équipe qui va être capable de repérer les annonces de location, d’aller louer et éventuellement d’émettre les constats», a indiqué le maire.

Depuis 2018, les hébergements de courte durée sont restreints à une seule rue dans ces trois arrondissements. La coordonnatrice de la nouvelle escouade d’inspecteurs vient d’entrer en poste lundi. Les autres membres de son équipe ne sont pas encore embauchés.

Selon M. Rabouin, les sept inspecteurs du cadre bâti du Plateau-Mont-Royal n’avaient pas assez de temps à consacrer aux Airbnb, qui ne font pas vraiment partie de leurs tâches.

«Quand on regarde une annonce Airbnb, on n’a pas l’adresse ni le nom du propriétaire. Il faut vraiment que l’inspecteur fasse une location, qu’il aille dans le logement et qu’il prenne des photos pour arriver à faire les liens entre l’annonce et la location réelle», a-t-il précisé.

Une collaboration avec Québec

Revenu Québec est normalement responsable de l’inspection des logements touristiques. Le ministère aura donc accès aux informations recueillies par les nouveaux inspecteurs de la Ville pour donner des amendes plus dissuasives.

«À l’échelle municipale, l’amende maximale qu’on peut émettre est de 2000 $, alors que Revenu Québec peut aller jusqu’à 25 000 $», a fait valoir M. Rabouin.

Ce dernier est d’ailleurs satisfait de voir que Québec souhaite serrer davantage la réglementation entourant les locations de courte durée.

Lundi, la ministre du Tourisme Caroline Proulx a annoncé que la publication du numéro d’enregistrement du logement sur Airbnb sera obligatoire. La photo du certificat émis par la Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ) devra aussi être partagée.

«Ça va vraiment faciliter notre travail et nos inspecteurs vont pouvoir se concentrer sur les cas qui vont rester, qui seront de la location touristique illégale», a affirmé M. Rabouin.