Patrick Bruel dénonce les arnaques à son sujet

Les arnaqueurs usurpant l'identité de stars sont de plus en plus fréquentes, et nombreux sont les artistes qui poussent coup de gueule sur coup de gueule, afin de prévenir leurs fans.

Invité par Sud Radio le 17 mars dernier, Patrick Bruel en a profité pour en rajouter une couche.

«Les fake news, il n'y a pas que ça... Il y a aussi des salopards qui se planquent derrière des faux comptes pour essayer de soutirer de l'argent en mon nom. Il y a une arnaque même qui est en train de se faire - attention - sur le domaine de Leos. Mais tout ça va aller déjà devant la police, et ensuite devant la justice, parce qu'on ne va pas laisser ça comme ça. C'est lamentable», s'est-il emporté, faisant référence à son domaine viticole.

Précédemment, Patrick Bruel répondait à une rumeur selon laquelle il aurait demandé à ce que les distributions des Restos du Coeur soient réservées aux personnes ayant un schéma vaccinal complet de quatre doses.

«C'est une fake news totale! J'ai bien vu les images fabriquées comme si BFMTV avait fait un bandeau, même les gens de la chaîne étaient outrés et je le suis aussi évidemment», a-t-il affirmé.