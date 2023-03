Son amie manque à l’appel depuis l’incendie du Vieux-Montréal: «elle va me manquer»

Alors que six personnes sont toujours portées disparues après l’incendie survenu sur la place D’Youville dans le Vieux-Montréal, un proche d’une potentielle victime a fait le voyage depuis New York pour rendre hommage à son amie.

Jonathan Clark se promenait dans le Vieux-Montréal, mardi après-midi, avec à ses mains une affiche montrant une photo de son amie Saniya Khan et l’amie de longue date de cette dernière, Dania.

Elles sont toutes les deux disparues depuis l’incendie.

Saniya Kahn, 30 ans, se serait déplacée à Montréal pour rendre visite à Dania.

«Elles seront amies pour toujours maintenant, dit-il. Elles ne s‘étaient pas vues depuis très longtemps.»

Le New-yorkais se dit très proche de Mme Khan.

Mardi après-midi, il a visité les derniers lieux visités par les deux jeunes femmes avant l’incendie.

«Elle était une bonne amie, partage M. Clark. La meilleure amie que l’on peut avoir avec une confiance complète. Elle va me manquer.»

Autre potentielle victime

Jonathan Clark n’est pas le seul proche d’une potentielle victime en attente de nouvelles.

En entrevue à TVA Nouvelles, Shijia Liu, une amie de la neurologiste de 31 ans An Wu, qui se serait déplacée de San Diego à Montréal pour une conférence, espère obtenir des réponses.

«J’espère qu’on pourra identifier les corps le plus tôt possible, indique Mme Liu. J’espère que quelqu’un sera tenu responsable. Comment peut-on s’échapper de la fumée et des flammes si le bâtiment n’a pas de fenêtre ni d’alarme d’incendie?»

Jusqu’ici, deux victimes ont été extirpées des décombres, mais leurs corps n’ont pas encore été identifiés.