Trois choses à savoir sur la Dictée P.G.L.

La finale de la Dictée P.G.L. de la Francophonie de la Fondation Paul Gérin-Lajoie aura lieu mercredi à HEC à Montréal. Voici trois choses à savoir sur cette compétition.

1. La dictée fête ses 32 ans

La Fondation Paul Gérin-Lajoie organise depuis 1991 la Dictée P.G.L dans les classes de la maternelle au 1er cycle du secondaire. Cette année, la finale de cette compétition de dictée amicale aura lieu le 21 mai et rassemblera une centaine de finalistes à l’UQAM.

Au total, plus de 7 millions d’élèves, dont plus de 4 millions en Amérique du Nord et 3 millions en Afrique ont participé à la Dictée P.G.L. À ce jour, 28 927 394 $ ont été amassés grâce à «La Cueillette du partage P.G.L», dont 12 773 335 $ conservés par les écoles participantes et investis dans leurs projets éducatifs.

2. Un évènement inclusif

La Dictée PGL rassemble des élèves de tous les horizons : des élèves de la maternelle au secondaire 2 (8e année), des élèves de français langue maternelle et de français langue seconde, des élèves éprouvant des difficultés d’apprentissage et ceux qui font l’école à la maison.

3. Une dictée pour les entreprises

Depuis l’an dernier, la Fondation organise également La Dictée P.G.L. de la Francophonie exclusivement pour les entreprises et les adultes engagés dans la valorisation et la qualité de la langue française. L’objectif est de défendre et promouvoir le Français au travail. Au total, 27 entreprises participeront à la finale qui aura lieu mercredi 22 mars, à 17 h à HEC Montréal en présence du porte-parole, Pierre-Olivier Zappa, également chef d’antenne du TVA 22 h.