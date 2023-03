Une femme de 29 ans se fait passer pour une élève du secondaire pour se faire des amis

Une femme de 29 ans s’est fait passer pour une adolescente pour s’inscrire dans une école secondaire.

Hyejeong Shin, 29 ans, a falsifié un certificat de naissance pour se faire passer pour un jeune de 16 ans et suivre des cours à la New Brunswick High School dans le New Jersey, selon des informations locales.

La diplômée universitaire n'a réussi à tenir que quatre jours avant que l'école ne se rende compte que ses documents étaient faux.

Son avocat, Darren Gelber, a déclaré à ABC7 que Shin avait reconnu qu'elle avait fait une erreur, mais a souligné qu'il n'y avait aucune intention malveillante derrière cette ruse élaborée. Au contraire, elle explique qu’elle recherchait simplement le genre d'amitiés qu'elle avait développé lorsqu’elle était au secondaire.

Gelber a expliqué que Shin est une citoyenne sud-coréenne qui est venue seule aux États-Unis à l'âge de 16 ans pour fréquenter un pensionnat privé et qu'elle aspirait à revivre ses belles années.

D’ailleurs, une déclaration publiée par la police du Nouveau-Brunswick corrobore l’argument de Shin et explique qu'ils n’ont rien trouvé suggérant que les actions de Shin étaient motivées par le désir de faire du mal aux élèves ou au personnel.

Cependant, Shin a été inculpée par un grand jury pour avoir fourni de faux documents et entravé sa propre poursuite.