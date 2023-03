Une future mariée critiquée sur les réseaux sociaux pour avoir décidé de ne servir que de l’eau à son mariage

Une future mariée a suscité plus de 17 000 réactions et recueilli plus de 9000 commentaires sur les réseaux sociaux sous sa publication où elle a annoncé qu’elle et son futur mari n’allaient servir que de l’eau à leur mariage.

Elle a expliqué sur Reddit qu’il n’y aurait ni boisson gazeuse ni café, uniquement de l’eau. Elle a poursuivi en justifiant cette décision par le fait qu’elle et son futur mari ne consomment pas d’alcool et que selon eux, il s’agit d’une dépense inutile.

En revanche, elle promet que la nourriture, fournie par un traiteur, sera de haute qualité et sera diversifiée.

N’empêche que cette décision aurait grandement irrité sa famille et ses proches. D’ailleurs, la future mariée a déclaré que des membres de sa famille et des amis lui demandaient si le couple pouvait avoir un bar ouvert. De cette façon, les invités pourraient commander et payer leurs propres consommations, mais elle a refusé.

Du moins, on peut certainement compter sur le fait que ces invités ne seront pas déshydratés.