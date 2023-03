Voici 10 choses à savoir sur le budget Girard

Le budget Girard 2023-2024 met la table pour le second mandat de la Coalition avenir Québec. Voici 10 choses à retenir.

1) Une baisse d’impôts pour tous les Québécois

Les contribuables vont payer jusqu’à 814 $ de moins en impôts dès cette année. Cela représente une diminution de 1 % pour les deux premiers paliers d’imposition. Environ 90% des gens qui en bénéficieront gagnent moins de 100 000 $ par année. Il s’agit d’une mesure qui coûtera 1,7 G$ par année.

2) Hausse des frais de recyclage des pneus

Les gens qui se procureront des pneus neufs devront payer 4,50 $ par pneu au lieu des 3 $ qu’ils payaient depuis 1999 pour financer le programme de recyclage. Le gouvernement fait maintenant une distinction entre les pneus de taille régulière et les pneus de camions: ceux qui ont des jantes de plus de 24,5 pouces de diamètre paieront 6 $.

3) Un déficit moins important que prévu

L’an dernier, le budget prévoyait un déficit de 6,5 G$, mais ce chiffre a été révisé à 5 G$. Pour 2023-2024, le déficit prévu sera de 4 G$. Cette révision à la baisse s’explique par une hausse des revenus provenant des impôts et des revenus des entreprises du gouvernement, comme Hydro-Québec. Il est toujours prévu que le Québec retrouve l’équilibre budgétaire en 2027-2028. Le gouvernement ne prévoit pas de récession, mais plutôt un ralentissement de l’économie en 2023.

4) Moins d’attente pour les chirurgies et plus de services en première ligne

Le Plan santé de Christian Dubé sera bonifié de 5,6 G$ supplémentaires d’ici 5 ans. Les services en première ligne seront notamment améliorés avec l’ouverture de 6 nouvelles cliniques de super infirmières cette année, pour un total de 23 cliniques d’ici 5 ans. Le gouvernement injectera aussi 361 M$ pour diminuer la liste d’attente des personnes en attente d’une chirurgie depuis plus d’un an. On retrouvait sur cette liste 20 649 personnes au 31 décembre dernier et le but est de retrouver le nombre pré-pandémique, soit 3000, d’ici 2024.

5) Pas grand-chose en santé mentale

Le gouvernement investira 27 M$ de plus par année pendant cinq ans pour répondre aux enjeux de santé mentale. Il y consacre déjà 1,9 G$. Cet argent servira notamment à améliorer l’accès aux services, rehausser le financement des centres de crise et aider les nouveaux parents. La liste d’attente pour obtenir des services en santé mentale était d’environ 20 000 personnes au 31 décembre dernier, en hausse de 4 % en 2021-2022.

6) La bourse du carbone payante

Le Plan pour une économie verte sera gonflé de 1,4 G$ supplémentaires, pour atteindre 9 G$ d’ici cinq ans. Ces sommes supplémentaires proviennent surtout du marché du carbone, principalement de la taxe sur l’essence, et permettront d’investir davantage pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre (GES). En 2020, les émissions de GES étaient de 63 millions de tonnes équivalent CO 2 et la cible de réduction du gouvernement est de 53 millions de tonnes pour 2030.

7) Un meilleur accès aux projets pédagogiques particuliers

Les parents d’élèves participant aux programmes de sport-étude et autres projets pédagogiques particuliers bénéficieront de 100 $ supplémentaires, pour atteindre 300 $ par année. Le gouvernement souhaite également que toutes les écoles secondaires publiques offrent éventuellement ce genre de programme, et consacrera à cette fin 168 M$ d’ici cinq ans.

8) Un demi-milliard pour l’intégration des immigrants

Environ 213 M$ sur cinq ans seront consacrés au déploiement de Francisation Québec, qui sera le guichet d’accès unique pour les services de francisation. Cette somme permettra également de bonifier la francisation en milieu de travail. Les autres sommes seront consacrées entre-autre à la reconnaissance des compétences des immigrants et l’intégration au marché du travail des demandeurs d’asile.

9) Bonification de l’aide au logement

Ceux qui bénéficient du crédit d’impôt pour la solidarité obtiendront une hausse allant de 78 $ à 126 $, afin de les aider à pallier les hausses de coûts des loyers. Ainsi, une personne seule qui obtenait 599 $ en juillet dernier recevra 677 $ en juillet prochain. Environ 1,8 millions de québécois bénéficieront de cette mesure. De plus, 53 M$ sont prévus pour accorder 2000 unités au programme Supplément au loyer d’ici 2027-2028.

10) Un plafond pour le Fonds de solidarité FTQ

Afin de favoriser l’épargne d’un plus grand nombre de Québécois, le gouvernement restreindra l’accès au Fonds de solidarité FTQ aux contribuables dont le revenu imposable est de 112 655 $ et moins. Cette mesure devrait permettre à 60 000 personnes de plus d’avoir accès à ce fonds sans que le gouvernement y consacre de sommes plus importantes.