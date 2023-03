Ces 8 aliments que vous ne devriez jamais manger

Il y a des aliments à bannir si vous voulez demeurer en santé. Votre alimentation a un impact sur votre santé cardiovasculaire selon des spécialistes.

De réputés cardiologues ont ciblé huit aliments qu’ils conseillent d’éliminer de votre diète ou du moins d’en diminuer les portions et de les consommer de façon modérée ou ponctuelle.

Today a parlé à deux cardiologues américains, le Dr Andrew Freeman, directeur de la prévention cardiovasculaire et du bien-être au National Jewish Health à Denver au Colorado ainsi qu'à la Dre Sharonne Hayes, professeure de médecine cardiovasculaire et fondatrice de la Women's Heart Clinic à la Mayo Clinic de Rochester au Minnesota.

Voici les aliments à proscrire selon ces deux spécialistes:

Bacon, saucisse, charcuteries et autres viandes transformées

La Dre Hayes, qui a des antécédents familiaux de maladie coronarienne, est végétarienne. Avant de cesser de manger des protéines animales il y a 25 ans, elle évitait déjà les viandes transformées, car elles sont calorifiques, riches en graisses saturées, en sel et contiennent notamment des nitrates.

Il n'y a pas que la santé cardiaque qui peut être mise à mal par la consommation excessive de bacon, de saucisses et de salami entre autres, l'Organisation mondiale de la santé a déterminé que la consommation de viandes transformées provoque le cancer, rappelle le Dr Freeman.

Chips et autres petites collations transformées et emballées

«Restez loin des petits sacs de glucides salés et croquants que l’on trouve par exemple dans une distributrice», recommandent les deux médecins.

Les spécialistes disent plutôt de se tourner vers les fruits et les légumes faciles à transporter riches en fibres et en nutriments.

Desserts

C’est si bon de terminer un repas avec un dessert, mais attention, il faut profiter de ces petits bonheurs en quantité très limitée, voir pas du tout, soutient le Dr Freeman.

Que ce soit de la crème glacée, des gâteaux, des bonbons, de la tarte, la professeure Hayes se limite à une seule fois par semaine et sa portion est très petite afin de limiter son apport calorifique. Elle tient à maintenir un poids santé.

Trop de protéines

«Nous semblons être obsédés par les protéines aux États-Unis», lance le Dr Freeman.

Selon lui, il n’est pas rare de voir des gens consommer deux fois plus de protéines qu'ils en ont besoin en une journée, «ce qui sollicite leurs reins et peut causer plus de problèmes par la suite», prévient-il.

Ce trop-plein de protéines provient souvent de viandes riches en graisses saturées, ce qui a pour effet d’augmenter le mauvais cholestérol. Et ça se fait au détriment d'autres groupes d'aliments, prévient l'American Heart Association.

Les Drs Freeman et Hayes recommandent d’opter pour des protéines végétales.

Restauration rapide

La Dre Sharonne Hayes évite les «fast food» depuis des années. Certaines chaînes de restauration rapide vous permettent de concocter un repas «raisonnablement sain avec des légumes frais, mais la plupart des restaurants de burgers et de poulet doivent être évités, car il n'y a pratiquement rien au menu qui soit sain pour vous», nuance la spécialiste.

Elle rappelle que même si les aliments qui ne sont pas frits, ils sont généralement riches en glucides simples.

Boissons énergisantes

Le Dr Freeman évite les boissons énergisantes en raison de leur apport en sucre ajouté et des ingrédients qui peuvent induire de l'hypertension artérielle ou de l'arythmie.

Il est bon de savoir qu’il ne faut pas nécessairement éviter la caféine. «Il est tout à fait sain de boire du thé ou du café avec modération tous les jours».

Il faut simplement éviter l’ajout de sucre, de crème fouettée, de caramel et d'autres garnitures dans votre café.

Sel ajouté

Attention au sel! «Il n'y a pratiquement aucun Américain qui ne consomme pas trop de sel dans son alimentation», note la Dre Hayes. Parfois, certaines personnes en consomment trois ou quatre fois la quantité quotidienne recommandée.

Le sel ajouté se cache dans de nombreux produits sans que les gens le réalisent par exemple dans les céréales, un cornichon qui accompagne votre sandwich, voire dans une poitrine de poulet saumurée afin qu’elle demeure juteuse.

Lisez bien les étiquettes afin de voir la quantité de sel qui se trouve dans ce que vous vous préparez à acheter.

L'huile de coco

L’huile de coco contiendrait plus de graisses saturées que le saindoux.

«C’est un merveilleux hydratant pour les cheveux et la peau, mais je n'en mangerais pas trop», prévient le Dr Freeman.

D'après Today