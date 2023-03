Pour une deuxième semaine de suite, les meilleurs rabais sont offerts au Super C, notamment en raison d’un «coup de circuit» sur une promotion.

«On a une très grande variété de bonnes aubaines. On le voit en regardant la circulaire, ce sont les meilleurs prix de l’année sur plusieurs aliments [...] Tous les articles où c’est indiqué, c’est effectivement le meilleur prix de l’année jusqu’à maintenant, on est juste en mars», explique le fondateur du site internet Glouton, Jean-François Gagnon-Bérubé.

«C’est déjà des emballages qui sont un peu moins chers que des poissons frais. C’est des morceaux qui sont un peu plus petits, mais c’est certain qu’à ce prix-là, pour ce produit, c’est exceptionnel», affirme le spécialiste.

«Nous avons un record de prix [sur les raisins rouges sans pépins], c’est le meilleur prix depuis octobre 2022. Ça fait deux semaines que nous avons de bons prix sur les raisons, ça me surprendrait beaucoup que l’on ait de meilleurs prix dans les prochaines semaines», dit-il.

«On n’a pas vu ce prix-là [sur les asperges] depuis un an. Et pour voir plus bas, il faut remonter à il y a deux ans», souligne-t-il.

Est-ce que ça vaut la peine?

Viandes à fondue Royal à 4,49$ chez Provigo

«C’est un très bon prix parce que c’est rare que l’on voit sous la barre des 4,97$.»

Beurre Lactantia à 4,48$ chez Provigo

«On a eu du 4,44$ chez Metro la semaine passée, mais pour la prochaine semaine c’est le meilleur prix.»

Tranches de fromage Singles Kraft à 3,97$ chez Metro

«Avant janvier on parlait d’un prix plancher de 3,49$, mais maintenant c’est 3,97$.»

Sauce pour pâtes Classico à 3,27$ chez Metro

«C’est un bon prix! Le prix sur les sauces a beaucoup augmenté, on voyait du 3$ avant, mais maintenant on ne voit pas plus bas.»

Margarine Becel à 5,95$ (850g) chez Super C

«C’est un très bon prix pour ce format, on est habitué de voir du 6,99$ régulièrement.»

Farine Five Roses et Robin Hood à 11,77$ chez Super C

«Rabais exceptionnel! C’est le meilleur prix depuis septembre 2022.»

Côtes de dos de porc Bâton rouge à 9,99$

«C’est vraiment une bonne aubaine, surtout que l’on avait ce produit dans la circulaire de Provigo à 15,99$.»