Cotisations facultatives au RRQ dès 65 ans; une mesure du budget bien accueillie

L’une des mesures du dernier budget faisant en sorte que les cotisations au régime des rentes du Québec (RRQ) ne seront plus obligatoires à partir de 65 ans pourrait rendre plus attrayant le retour au travail après l’âge de la retraite.

Auparavant, si les personnes qui regagnaient le marché du travail étaient payées un salaire moindre qu’avant leur retraite, ce dernier était comptabilisé au RRQ, ayant pour effet de diminuer leurs rentes.

Avec cette nouvelle mesure, ce ne sera plus le cas, étant donné que les cotisations deviennent facultatives à partir de 65 ans.

Les personnes rencontrées par TVA Nouvelles accueillent favorablement cette nouvelle et pensent que cet incitatif pourrait tenter certaines personnes ayant l’âge de la retraite à retourner sur le marché du travail.

«J’ai des amis qui ont un intérêt à retourner travailler, et ça va être bon pour eux», indique une passante.

«Si c’est une mesure pour aider les gens de plus de 65 ans comme moi pour rester sur le marché du travail, pourquoi pas», ajoute un homme.

«Il était temps qu’on arrive à ça, s’exclame une autre passante. Ça va régler un peu [la pénurie de] main-d’œuvre et ça va permettre aux gens un peu plus âgés de rester dans le milieu du travail, et peut-être, de garder un peu plus leur esprit en activité.»

Ce n’est pas la seule mesure qui a été annoncée dans le budget pour les personnes désirant rester sur le marché du travail.

L’âge maximal pour commencer à réclamer aux régimes des rentes a notamment été repoussé de 70 à 72 ans.