De bons conseils pour arrêter l'alcool

Ces derniers mois, de nombreuses stars, dont Lucy Hale ou Bella Hadid, ont évoqué leur décision d'arrêter l'alcool.

Pourtant, la décision d'arrêter de boire peut être liée à beaucoup d'émotions et de craintes. Alors, par où commencer si vous envisagez d'arrêter de boire ou de réduire votre consommation d'alcool? Christy Osborne, coach en sobriété et fondatrice de Love Life Sober, recommande de poser une série de questions sur votre relation avec l'alcool.

«Il est essentiel de rester ancré dans la curiosité, explique-t-elle. L'alcool vous gêne-t-il? Vous ralentit-il? Comment vous sentez-vous vraiment? Comment dormez-vous après un ou deux verres de vin? Vous sentez-vous mieux lorsque vous ne buvez pas d'alcool? Comment se passe le lendemain? Il est extrêmement important de laisser la honte et le blâme à la porte, et de se poser ces questions avec honnêteté et compassion, sachant que l'alcool crée une forte dépendance.»

Christy Osborne ajoute que faire une pause de 30 jours, sous la direction d'un coach ou d'un professionnel de la santé si nécessaire, peut s'avérer une expérience utile pour de nombreuses personnes.

«Il n'est jamais nécessaire de dire "pour toujours". Faites-en un défi temporaire pour voir si vous vous sentez mieux sans alcool. L'essentiel est de déconstruire vos croyances sur les raisons pour lesquelles vous aimez boire et de vous sentir mieux sans boire. Vous n'avez pas non plus à viser la perfection ou à compter les jours. Essayez plutôt d'apprendre à quoi ressemble une vie sans alcool», poursuit la coanimatrice de «But Just Drank Wine & Other Stories That Kept Us Stuck».

Dans les premiers jours de la période de sobriété, il peut également être utile de trouver un réseau de soutien, qu'il s'agisse d'un coach, d'une communauté traditionnelle en 12 étapes ou d'un forum en ligne.

Par ailleurs, la coach a suggéré de penser aux bienfaits pour la santé que de nombreuses personnes ressentent lorsqu'elles se passent d'alcool, comme la perte de poids, une peau avec moins d'imperfections, des cheveux plus longs et plus épais, et des yeux plus vifs.

«Les avantages mentaux de la suppression de l'alcool comprennent la réduction de l'anxiété en raison de la baisse des niveaux de cortisol et d'adrénaline, ainsi qu'un sommeil plus profond et de meilleure qualité. Vous avez également plus d'espace dans votre tête lorsque vous ne pensez pas à l'alcool en permanence, ce qui vous permet d'être plus serein et plus productif», conclut-elle.