Festival Juste pour rire: Philippe Touzel, Éléonore Lagacé et Kevin Houle en vedette dans «Hair» cet été

Philippe Touzel, Éléonore Lagacé, Kevin Houle, Sarah-Maude Desgagnés, Maxime-Olivier Potvin et Félix Lahaye travaillent d’arrache-pied avec le metteur en scène Serge Denoncourt pour en mettre plein la vue – et les oreilles – cet été, dans la comédie musicale «Hair» qui sera présentée Théâtre St-Denis dès le 16 juin.

Denoncourt, qui a aussi adapté l’œuvre datant de 1967, orchestre le travail de 30 artistes et musiciens pour les besoins de cette nouvelle production à grand déploiement du festival Juste pour rire.

Philippe Touzel et Éléonore Lagacé, qui ont brillé dans la comédie musicale «Footloose» en 2017, se retrouvent dans «Hair».

Kevin Houle reprend du service après s’être distingué l’été dernier dans «Annie». Sarah-Maude Desgagnés a été révélée à «Star Académie» l’hiver dernier, alors que les comédiens Maxime-Olivier Potvin et Félix Lahaye sont de plus en plus demandés.

En plus des rôles principaux, Denoncourt a fait appel à plusieurs autres talents pour porter «les messages d’amour, de paix et liberté» de «Hair», soit Nico Archambault, Krystel Assaf, Réginald Bellamy, Étienne Cousineau, Chad Concepcion, Fannie Côté, Jordan Donoghue, Johanne Ductan-Petit, Marie-Pierre De Brienne, José Flores, Cyndie Forget-Gravel, Tom-Éliot Girard, Lauri-Ann Lauzon, Camille Morasse, Cassandra Montreuil, Delphine Morissette, Marcio Vinicius Paulino Silveira et Jérémie Roy.

La comédie musicale «Hair» a été présentée pour la première fois en français au Québec en septembre 1970, soit trois ans après sa création aux États-Unis. L’histoire s’intéresse à Claude Bukowski (Philippe Touzel), qui doit quitter son ranch de l’Oklahoma pour aller combattre au Vietnam.

Avant de se rapporter à l’armée, il rencontre un groupe de militants hippies à l’esprit libre, des jeunes qui protestent contre la guerre, rêvant d’un monde plus pacifique, plus vert, plus juste et beau.

Sur des hymnes rock contagieux, ils célèbrent l’amour libre et militent pour une Amérique meilleure, capable de tenir ses promesses.

Passion, humour et ironie

Pour cette nouvelle mouture, dans laquelle Serge Denoncourt «compte bien explorer avec passion, humour et parfois ironie, les codes et valeurs "peace and love"», il s’entoure de la même équipe de créateurs ayant concocté la comédie musicale à succès «Annie», l’été dernier.

Ainsi, Wynn Holmes signe les chorégraphies, assistée du danseur Nico Archambault, Lorenzo Somma, assure la direction musicale et dirigera un groupe de sept musiciens, et Katee Julien supervise les comédiens-chanteurs sur le plan vocal. Guillaume Lord (décors), Pierre-Guy Lapointe (costumes), Julie Basse (éclairages), Silent Partner (vidéos), Julie Measroch (accessoires) et Amélie Bruneau-Longpré (maquillages, coiffures) sont aussi de la partie.

Soulignons que le spectacle sera aussi proposé dans la Vieille Capitale, plus précisément à la Salle Albert-Rousseau, dès le 12 décembre prochain.

Les billets sont d’ores et déjà en vente en ligne [hahaha.com].