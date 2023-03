Gisele Bündchen brise le silence sur son divorce avec Tom Brady

Pour la première fois depuis son divorce avec Tom Brady, la mannequin Gisele Bündchen a discuté des raisons ayant mené à la séparation du couple et ce ne serait pas lié au football.

Les rumeurs ont fusé de toutes parts l’automne dernier, quand les deux vedettes ont officialisé leur divorce. Plusieurs ont affirmé que la femme de 42 ans en voulait au quart-arrière d’avoir renoncé à sa retraite.

En février 2022, Brady a annoncé qu’il accrochait ses épaulettes pour se concentrer sur sa famille. Quelques semaines plus tard, il a changé d’avis afin de renouer avec les Buccaneers de Tampa Bay.

Dans un long entretien émotif avec le magazine «Vanity Fair», Bündchen a réfuté les allégations. Elle a d’ailleurs qualifié les rumeurs de «blessantes» et des «choses les plus folles» qu’elle n’ait jamais entendues.

«Ça prend des années pour que ça se produise, a-t-elle dit en parlant d’un divorce. Je l’ai toujours encouragé et je vais toujours le faire.»

«S’il y a une seule personne que je veux voir heureuse, c’est lui. Croyez-moi! Je veux qu’il se réalise. Je veux que tous ses rêves se réalisent. C’est ce que je veux vraiment du fond de mon cœur.»

«Ce qui a été dit [à propos du divorce] n’est qu’un petit morceau d’un énorme casse-tête, a ajouté Bündchen. Ce n’est jamais tout noir ou tout blanc.»

La mannequin et l’athlète ont été ensemble pendant plus de 15 ans et ont eu deux enfants ensemble.

«Quand j'avais 26 ans et lui 29 ans, on s'est rencontrés, on voulait une famille, on voulait des trucs ensemble. Au fil du temps, nous avons réalisé que nous voulions juste des éléments différents et nous avions une décision à prendre», a affirmé Bündchen.

«Cela ne veut pas dire que vous n'aimez pas la personne. Cela signifie simplement que pour être authentique et vivre vraiment la vie que vous voulez, vous devez avoir quelqu'un qui peut vous rencontrer au milieu, n'est-ce pas? C'est une danse. C'est un équilibre.»