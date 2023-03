Han Dong aurait retardé la libération des deux Michael

Le député libéral Han Dong, au cœur du scandale de l’ingérence chinoise dans les élections canadiennes, aurait œuvré de façon à retarder la libération de Michael Kovrig et Michael Spavor, qui ont passé plus de trois ans détenus en Chine.

Selon le réseau Global, qui se fit aux témoignages de deux sources anonymes au sein de la sécurité nationale, le député aurait conseillé au Consul général de la Chine à Toronto, Han Tao, de garder en détention les deux Michael.

Han Dong aurait plaidé, lors de la rencontre avec le consul en février 2021, que la libération des deux hommes avantagerait le Parti conservateur du Canada, prompt à réclamer des comptes au Parti libéral sur ce dossier.

Le député libéral aurait aussi affirmé au consul que Pékin aurait intérêt à montrer certaines avancées dans le traitement des deux prisonniers, ce qui aurait avantagé le Parti libéral à son avis.

Han Dong, décrit par le Service canadien de renseignement de sécurité comme «un bon ami du consulat selon son historique d’appels», aurait aussi discuté avec le consul de la réputation problématique de la Chine au Canada, notamment en matière de protection des droits de l’Homme, ont souligné les deux sources de Global News.

Rappelons que MM Kovrig et Spavor avaient été arrêtés et accusés d’espionnage en décembre 2018, dans la foulée de l’arrestation de la directrice financière d’Huawei, Meng Wanzhou, à Vancouver à la demande des États-Unis. Les deux hommes ont été libérés en septembre 2021, après plus de 1000 jours de détention, dans la foulée de l’abandon du processus d’extradition de Meng Wanzhou.

Sollicité par Global News, Han Dong a reconnu avoir rencontré le consul, mais a assuré avoir profité de la rencontre pour «réclamer la libération immédiate» des deux Michael.

Mardi, Han Dong était sorti de son mutisme de près d’un mois après avoir été identifié par Global News dans un autre reportage comme étant l’un des agents qui auraient servis d’intermédiaire à la Chine pour influencer le cours des élections au Canada en 2019 et 2021.

«À ma connaissance, je ne me suis rien fait offrir, je ne me suis rien fait dire, je n’ai pas été informé et je n’ai pas reçu l’aide d’un pays étranger», a-t-il affirmé en mêlée de presse au Parlement mardi, en déplorant au passage avoir été victime de «messages haineux» et de «menaces de mort» depuis la parution du reportage.

Le premier ministre Justin Trudeau était venu à la défense de son député en février, jugeant que remettre en doute sa loyauté équivalait à faire preuve de racisme.